Banskobystrický cyklobus štartuje, vyrazí na Donovaly i Malý Šturec

Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Cyklobus odštartuje svoju ďalšiu sezónu v sobotu (11. 5.) a turistov opäť vyvezie priamo z centra Banskej Bystrice do horských lokalít. Premávať bude počas víkendov a sviatkov až do 29. septembra. Informovala o tom na sociálnej sieti Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.



Na Donovaly bude vyrážať zo Strieborného námestia v soboty, nedele a sviatky o 9.55 h. Do sedla Malý Šturec, odkiaľ je možné podniknúť cyklotúry vo Veľkej Fatre, pôjde len počas sobôt s odchodom o 7.55 h. Do prímestského strediska Šachtičky, ktoré sú vhodné pre cyklistov preferujúcich kratšie výlety, bude jazdiť iba počas nedieľ a sviatkov o 11.25 h.



Cyklovozík je obmedzený na počet 38 bicyklov, respektíve elektrobicyklov. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok cyklobus nepremáva. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke OOCR.