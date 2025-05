Výletníkov v B. Bystrici opäť vyvezie Cyklobus a Turbus

Banská Bystrica 21. mája (TASR) - Cez víkendy a sviatky začnú opäť jazdiť do okolitých horských oblastí spoje z Banskej Bystrice, či už odvezú cykloturistov alebo peších výletníkov. Cyklobus a Turbus odštartujú svoju tohtoročnú sezónu 24. mája. Na sociálnej sieti o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.



Cyklobus v tomto roku až do 28. septembra dopraví cykloturistov na Donovaly, do sedla Malý Šturec, Šachtičky, Králiky a Strelníky. Nepôjde len v prípade nepriaznivého počasia. Novinkou je cyklostojan, ktorý je navrhnutý tak, aby umožnil komfortné nakladanie a manipuláciu bicyklov, elektrobicyklov a zamedzil tak ich prípadnému poškodeniu a vzájomnému ošuchovaniu. Stojan je dimenzovaný na 38 kusov. Lístky sa kupujú v hotovosti priamo u šoféra autobusu.



Peších turistov vyvezie do srdca Národného parku Veľká Fatra Turbus. Premáva na trase Banská Bystrica - horský hotel Kráľova studňa. Toto vysokohorské miesto slúži ako východisko pre viaceré turistické trasy a je ideálne pre milovníkov prírody, keďže ponúka jedinečné panoramatické výhľady.



„Turistický autobus vyráža o 8.40 h z parkoviska pri Mičinskej ceste, odkiaľ pokračuje cez železničnú stanicu a Strieborné námestie. Späť z Kráľovej studne sa vracia o 15.50 h. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok nepremáva,“ dodala OOCR Stredné Slovensko s tým, že sezóna Turbusu trvá do 26. októbra.