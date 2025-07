Deti čaká každú stredu letné pátranie v Matejovom a Thurzovom dome

Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pripravilo počas letných prázdnin pre malých návštevníkov špeciálny program plný objavovania, pozorovania a hravého učenia. Vo svojich expozíciách v Matejovom a Thurzovom dome na nich každú stredu v mesiacoch júl a august čaká od 10.00 do 16.00 h zážitkový program Pátranie po stopách mesta. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.



Ako uviedla, SSM pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv Banskej Bystrici odkrýva svoje tajomstvá aj pre najmenších. V expozíciách sa skrývajú predmety späté s minulosťou mesta, ktoré treba nájsť. Hravé hľadanie detailov priblíži deťom každodenný život, remeslá i veľké historické udalosti, ktoré formovali mesto pod Urpínom. Program je vhodný pre deti od šesť rokov.



„Chceme im ukázať, že múzeum nie je len miesto, kde sa nesmie hovoriť nahlas, ale i priestor plný tajomstiev, príbehov a drobných detailov, ktoré čakajú na svoje objavenie. Letné obdobie je práve časom, keď do našich expozícií zavíta veľké množstvo detí. Rozhodli sme sa preto pre nich pripraviť hru, ktorá ich niečo naučí a bude pre nich zábavou. V rámci jednej vstupenky majú umožnený vstup do dvoch expozícií, využiť ju však musia v ten istý deň,“ priblížila vedúca prezentačného oddelenia SSM Ivana Žačoková.