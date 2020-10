V banskobystrickej detskej nemocnici majú koronavírus

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) – Jedenásť zamestnancov Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici a jeden pacient boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Zverejnila to nemocnica v piatok večer na sociálnej sieti.



"Včera (1.10.) bol v detskej nemocnici zaznamenaný jeden pacient a deväť zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19. Dnes pribudli ďalší dvaja zamestnanci. Všetci sú v domácej karanténe, väčšina je bez príznakov ochorenia, u niektorých evidujeme mierne príznaky. V nemocnici prebehla mimoriadna dezinfekcia všetkých priestorov, a to nad rámec bežných dezinfekčných a hygienicko-epidemiologických opatrení, ktoré denne v nemocnici prebiehajú. V spolupráci s nemocničným hygienikom zaznamenávame všetky kontakty daných zamestnancov a sme nápomocní pri ich dohľadávaní Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici," informuje nemocnica.







Zdravotnícke zariadenie na zasadaní svojho krízového štábu prijalo ďalšie bezpečnostné opatrenia, aby v maximálnej miere chránilo pacientov, sprevádzajúce osoby a zamestnancov.



„Napriek tejto situácii je detská nemocnica plne schopná poskytovať zdravotnú starostlivosť – plánovanú, aj tú akútnu. Výnimkou sú plánované operačné výkony, ktoré sú do utorka pozastavené.



Situáciu nezľahčujeme, uvedomujeme si všetky súvislosti a sme pripravení na viaceré alternatívy prevádzky, ktoré môžu nastať. Apelujeme na zamestnancov, ale aj pacientov a rodičov, aby boli zodpovední k sebe a k svojmu okoliu," vyzvala nemocnica.



Ako vedenie nemocnice zdôraznilo, od 12. októbra bude plánované hospitalizácie na onkológii a plánované operačné a diagnostické výkony realizovať iba u pacientov, ktorí majú negatívny test na COVID-19. Bez negatívneho výsledku nebude hospitalizácia na detskej onkológii, ani žiadny výkon možný. Nevzťahuje sa to však na urgentné a neodkladné stavy.