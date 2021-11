B. Bystrica: Detskí onkologickí pacienti pocítia väčší komfort

Banská Bystrica 27. novembra (TASR) – S cieľom zlepšiť podmienky hospitalizácie detí s rakovinou a získať darcov, ktorí pomôžu zabezpečiť dispozičné úpravy, zariadenie pacientskych izieb a ďalších priestorov na detskej onkológii v Banskej Bystrici, prišlo občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje ešte začiatkom júla. Odvtedy sa podarilo získať na projekt Nový priestor pre nádej už viac ako 70.000 eur. TASR o tom informovala Vanda Prandorfyová z OZ.



„Projekt má štyri etapy a na jeho realizáciu je potrebných celkovo 160.000 eur. Aktuálne sa realizujú prvé dve etapy. Svetielko nádeje postupne dozariaďuje pacientske izby,“ priblížila Prandorfyová.



„Do polovice pacientskych izieb sme už nainštalovali zakúpený nábytok na mieru vrátane vstavanej chladničky. Nábytok do druhej polovice izieb je vo výrobe,“ doplnil lekár Pavel Bician, predseda OZ.



Na všetky izby iniciátori projektu zakúpili a nainštalovali TV set top boxy, do kúpeľní zrkadlá i chýbajúcu vodovodnú batériu, ale aj sprchové závesy a protišmykové podložky. Rovnako žalúzie na okná a dvere do izieb pacientov a kancelárie pre personál. Na chodbách kliniky ako aj v novozariadených izbách pribudli špeciálne polepy, ktoré slúžia ako bezpečnostný a zároveň estetický prvok.



„Televízory s viacerými rozprávkovými programami, chladnička, čistička vzduchu, na mieru robený nábytok, klimatizácia, sprcha a toalety, polohovateľné postele s antidekubitnými matracmi, multifunkčný stolík. To všetko tvorí na týždne, niekedy mesiace 'domácnosť' dieťaťa a sprevádzajúcej osoby. Môžem potvrdiť, že vynovené prostredie výrazne prispelo k psychickej pohode pacientov a zlepšeniu kvality ich života počas hospitalizácie,“ potvrdil Ľuboš Moravčík, sociálny pracovník Svetielka nádeje, ktorý pracuje priamo v priestoroch detskej onkológie.



„Nad rámec pôvodne plánovaných zámerov sme zakúpili a namontovali nový inteligentný komunikačný systém sestra pacient, ktorý ponúka množstvo funkcií, užitočných pre pacienta ako i personál a umožňuje rýchle privolanie pomoci,“ dodal Bician.



Informácie o realizácii projektu a možnostiach podpory sú dostupné na www.svetielkonadeje.sk.