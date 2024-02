Divadlo Štúdio tanca má hlas v prestížnej európskej kultúrnej sieti

Banská Bystrica 15. februára (TASR) - Divadlo Štúdio tanca (DŠT) v Banskej Bystrici získalo členstvo v European Dance Development Network (EDN), čím sa stalo jedinou slovenskou organizáciou v tejto prestížnej európskej kultúrnej sieti zameranej na rozvoj súčasného tanca. TASR o tom vo štvrtok informovala manažérka divadla Veronika Chrienová s tým, že členstvom sa zaradili medzi renomované európske inštitúcie ako The Place z Londýna, Tanec Praha a Tanzquartier Wien z Rakúska.



Slovenská tanečná komunita má prvýkrát hlas v EDN a tento krok znamená nielen zvýšenie kredibility voči lokálnym a medzinárodným partnerom, ale i príležitosť posunúť slovenský tanec na medzinárodnú úroveň.



"Naším cieľom nie je len predaj a produkcia predstavení, ale aj šírenie tanečnej kultúry prostredníctvom projektov, ako sú rezidenčné pobyty, vzdelávacie aktivity, festivaly a rozvoj publika. To bolo jedným z hlavných kritérií prijatia do EDN. Aktívna účasť v tejto sieti prinesie prospech celej slovenskej tanečnej komunite," zdôraznila riaditeľka DŠT Lucia Kašiarová s tým, že sa tak priblížili k svojmu cieľu stať sa styčným bodom tanečnej scény na Slovensku.



Jedným z hlavných cieľov členstva v EDN je zapojenie sa do medzinárodných projektov a hľadanie partnerov na spoluprácu a podporu financovania. Divadlo má takisto možnosť účasti na európskych projektoch organizovaných EDN, čo posilní jeho postavenie na medzinárodnej tanečnej scéne.



"O členstvo sme sa snažili od roku 2022 a sme radi, že sa nám to podarilo práve v roku 25. výročia založenia divadla," konštatovala Kašiarová. Hlavné oslavy založenia DŠT chystajú v septembri.



EDN je medzinárodná platforma, ktorá prepája inštitúcie z oblasti tanca z rôznych krajín kontinentu. Jej cieľom je poskytnúť svojim členom prístup k aktuálnym trendom a diskusiám v európskom tanečnom priemysle a podporiť spoluprácu a výmenu skúseností medzi tanečníkmi a organizáciami z rôznych kultúrnych prostredí.