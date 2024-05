Divadlo Štúdio tanca uvedie projekt Tanec o vojne a mieri

Banská Bystrica 6. mája (TASR) - Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici si Deň víťazstva nad fašizmom pripomenie podujatím Tanec o vojne a mieri, ktoré sa uskutoční 8. mája o 19.00 h. V projekte spája silné tematické piesne a tanec v kombinácii s premietaním filmu Tí, ktorí zostali 5. Súčasťou je aj rozhovor s tvorkyňami filmu Vierou Dubačovou a Luciou Štasselovou. TASR o tom v pondelok informovala manažérka divadla Veronika Chrienová.



Ako uviedla, súčasný tanec sa cez pohyb vyjadruje i k aktuálnym témam a spoločenským problémom. Divadlo Štúdio tanca sa cez projekt Tanec o vojne a mieri snaží upriamiť pozornosť na stále prebiehajúce konflikty a vojny. Divákov čakajú tanečné improvizácie rezonujúce s výpoveďou hudby rôznych žánrov na rovnakú tému. Výsledný zážitok umocnia projekcie textov piesní o vojne s ich slovenským prekladom, a to od Boba Dylana cez skupinu Doors až po Metallicu. Po tanečnom vstupe premietnu dokument zachytávajúci príbehy ľudí z Ukrajiny, ktorí sa napriek vojne rozhodli zostať doma.



"Je dôležité zachytiť príbehy konkrétnych ľudí, ktorí prežili hrôzy vojny. Nielen ako informáciu pre tých, ktorí si to nevedia predstaviť, ale aj pre nastupujúce generácie. Aby raz nemohol prísť niekto, kto bude tvrdiť, že sa to nestalo alebo, že to bolo to celkom ináč. Pravda pre zachovanie a budovanie demokracie je najdôležitejšia," konštatovala režisérka Viera Dubačová.



Podľa riaditeľky divadla Lucie Kašiarovej je dôležité pripomínať si, prečo sú mier a demokracia dôležité.