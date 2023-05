Divadlo z Pasáže uvedie 26. mája novú inscenáciu Pískanie v tme

Banská Bystrica 17. mája (TASR) – Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže v Banskej Bystrici, v ktorom hrajú mentálne postihnutí ľudia, naštudovalo novú, v poradí 34. inscenáciu s názvom Pískanie v tme. Jej premiéra sa uskutoční 26. mája o 19.00 h v banskobystrickej Záhrade - Centre nezávislej kultúry a prvá repríza 29. mája. TASR o tom v stredu informovala umelecká riaditeľka divadla Eva Ogurčáková.



Ako uviedla, na začiatku tvorivého procesu bola téma strachu ako emócie, ktorou v posledných rokoch intenzívne prechádzal každý z nás individuálne a aj spoločnosť ako celok. "Každý máme svoj osobný príbeh. Naše príbehy však nie sú izolované. Prelínajú sa, či chceme, alebo nie. Máme právo rozhodnúť sa, a teda chcem vidieť svet len cez objektív môjho príbehu alebo mám odvahu na chápanie toho iného, možno na prvý pohľad pre mňa absurdného," priblížila Ogurčáková.



Podľa režiséra inscenácie Šimona Spišáka strach je súčasťou bytia každého človeka. "Erich Fromm hovorí, že pískanie v tme svetlo neprináša. Pískajúc v tme sa človek cíti tak trochu menej sám, ale vždy je to len ilúzia, nie skutočné riešenie strachu. Je to inscenácia o tom, prečo sa bojíme, ale to nám už vysvetlil Darwin. Tak možno je vlastne o tom, prečo sa nebojíme," dodal Spišák.