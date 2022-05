Dlhšie návštevy Rooseveltovej nemocnice platia pre mobilných pacientov

Banská Bystrica 27. mája (TASR) – Návštevné hodiny, ktoré sa Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici rozhodla rozšíriť v snahe pacientom a ich príbuzným vynahradiť dlhé mesiace zákazu, platia iba pre mobilných, chodiacich pacientov. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.



"Návštevné hodiny sú od pondelka do nedele od 13.00 do 17.00 h. Platia pre tých, ktorí môžu opustiť priestor lôžkového oddelenia a prijať návštevy pred oddelením alebo v návštevnej hale. Lôžkové oddelenia jednotlivých kliník a oddelení fungujú v rôznych režimoch a majú odlišný harmonogram poskytovania liečby. Z tohto dôvodu sú návštevy pacientov pripútaných na lôžko povolené priamo na oddeleniach a izbách pacientov až od 15.00 do 17.00 h," spresnila nemocnica s tým, že návštevy vstupujúce na oddelenia a izby pacientov sa musia najprv ohlásiť u službukonajúceho personálu.