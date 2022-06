Do banskobystrických materských škôl nastúpi okolo 660 detí

Banská Bystrica 14. júna (TASR) – Do materských škôl (MŠ) v Banskej Bystrici nastúpi od septembra 658 detí. Deti, ktoré dosiahli vek štyroch alebo troch rokov, sa podarilo umiestniť vďaka voľným kapacitám, ktoré sa mesto snaží dlhodobo rozširovať. TASR o tom v utorok informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



"Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patrí 29 MŠ, pričom dve z nich sú súčasťou základných škôl. Za posledné roky sa podarilo stavebnými úpravami financovanými z mestského rozpočtu, ako i získanými eurofondmi vytvoriť 286 nových kapacít. V rámci aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie MŠ Šalgotarjánska ich pribudne ďalších 12. Súčasná kapacita predstavuje 2442 miest," uviedla Adamovičová.



"Od začiatku bolo jednou z hlavných priorít zabezpečiť dostatočný počet miest v našich škôlkach. Postupnými rekonštrukciami MŠ a rozširovaniu kapacít sa stalo pravidlom, že môžeme prijať všetky deti," reagoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Školský úrad sa snažil vyhovieť každej požiadavke zákonných zástupcov. Situáciu skomplikovali nepredvídateľné udalosti v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Denne prichádzali do mesta predovšetkým matky s deťmi, ktoré bolo treba do zariadení umiestniť, čo sa aj darilo.



"K dnešnému dňu navštevuje školské zariadenia 38 ukrajinských detí. Od septembra by ich malo nastúpiť 26," konštatovala Anna Martišovičová, vedúca banskobystrického školského úradu.



Podľa nej vzhľadom na zmenu legislatívy platnej od vlaňajšieho septembra museli dohľadávať 139 detí, ktoré v auguste dosiahnu päť rokov a platí pre nich povinnosť nastúpiť do škôlky. Zároveň musia dohľadať ďalších 27, pre ktoré je potrebné držať voľné miesta.



V tomto roku sa zápis do MŠ uskutočnil od 1. do 31. mája. Celkovo prijali 1186 žiadostí, mnohé z nich boli podané duplicitne. Pokiaľ ide o základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je zapísaných spolu 985 žiakov a do súkromných škôl má nastúpiť od septembra 205 detí.