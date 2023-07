Do materských škôl v Banskej Bystrici nastúpi takmer 700 detí

Banská Bystrica 25. júla (TASR) - Do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica nastúpi od septembra takmer 700 detí. Zápisy sa uskutočnili ešte počas tohtoročného mája.



"Na základe žiadostí bolo do vzdelávacích zariadení prijatých 687 malých Banskobystričanov. Na povinné predprimárne vzdelávanie bude zaradených 80 z nich," uvádza mesto. "Naše škôlky začne od septembra 2023 navštevovať aj 60 štvorročných a takmer 550 trojročných detí," dodáva.



V školskom roku 2023/2024 nebolo na základe žiadostí prijatých do materských škôl približne 200 malých detí. Nebolo to však z nedostatku kapacít. "Dôvodom bolo, že väčšina z nich dovŕšila len dva roky veku. Na predprimárne vzdelávanie sú pritom prijímané deti od troch rokov," pripomína mesto.



V niektorých mestských materských školách je v súčasnosti stále možné ponúknuť miesto pre deti, ktoré spĺňajú podmienky na prijatie. Ide najmä o škôlky v okrajových častiach mesta, ako je MŠ Buková 22, MŠ Hronská 18, MŠ Nová 2 a MŠ Radvanská 28. "Rodičia, ktorí majú záujem, môžu v danej veci kontaktovať Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže Mestského úradu v Banskej Bystrici," dopĺňa informácie mesto.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta funguje aktuálne 29 materských škôl. Na území Banskej Bystrice pôsobí aj ďalších 13 škôlok iných zriaďovateľov. Kompletný zoznam vrátane kontaktov je zverejnený na webe mesta.