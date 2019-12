Banská Bystrica investovala do komunikácií tento rok dva milióny

Banská Bystrica 20. decembra (TASR) – Rok 2019 bol náročný, ale počas dvanástich mesiacov sme urobili viditeľný kus práce a spolu s mestskými poslancami sme si nastavili spoločné priority a ťaháme za jeden povraz. Zhodnotil v piatok aktuálny rok vo svojom úrade primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Je v ňom už druhé funkčné obdobie.



"Tento rok bol o kontinuite s predchádzajúcim obdobím. Dokončovali sa projekty, naďalej sme pracovali na opravách ciest, schodísk a chodníkov či na zlepšovaní podmienok pre deti v materských a základných školách. Zamerali sme sa aj na pietne miesta či obnovu budov. V úzadí nebola ani športová infraštruktúra," zdôraznil Nosko.



Mesto do obnovy miestnych komunikácií v tomto roku investovalo viac ako dva milióny eur, pričom z fondu dopravnej infraštruktúry to bolo približne 300 000 eur na desať úsekov, ktoré sa podarilo opraviť do konca októbra.



Na stavebnú údržbu bolo využitých takmer 700 000 eur a opravy chodníkov 100 000 eur. Každý volebný obvod mal k dispozícii 60 000 eur a na vnútrobloky išlo cez 400.000 eur. Dotácia vlády na údržbu komunikácií bola vo výške 327 000 eur.



"Pokiaľ ide o parkovaciu politiku na sídliskách, dokončili sme parkovacie miesta na Tulskej a na Povstaleckej ulici, opravou prešla i parkovacia plocha a príjazdové cesty na uliciach Javornícka a Karpatská. Rozbehnutý je projekt na Tatranskej ulici, kde momentálne prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie.



Venujeme sa tiež parkoviskám na Poľnej a Starohorskej ulici, kde projektanti dokončujú dokumentáciu pre územné rozhodnutie," pripomenul Nosko v súvislosti s tým, na čo najviac poukazujú Banskobystričania.

Ako poznamenal, mesto sa stále snaží zlepšovať i podmienky pre cyklistov.



"Rozbehli sme projekt s požičiavaním e-bikov a súčasťou sú bezplatné nabíjacie body e-bike či Inovatívne návštevnícke centrum. Projekt s názvom Brána do regiónu, inovatívne návštevnícke centrum, bol realizovaný s finančnou podporou úradu vlády vo výške takmer 25 000 eur. Spoluúčasť mesta predstavovala 10 000 eur.



Pri železničnej stanici pribudli vďaka Cykloiniciatíve Banská Bystrica cykloboxy a mapa pešej dostupnosti. V septembri sme otvorili prvú cyklotrasu, ktorá má takmer dva kilometre a spája časti mesta Hušták a Podlavice," dodal Nosko s tým, že celková cena za práce, stavebný dozor a nákup pozemkov dosiahla viac než 765 000 eur.