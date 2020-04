Do súťaže o maskota EYOF 2021 prišlo vyše 1100 výtvarných návrhov

Banská Bystrica 12. apríla (TASR) – Do výtvarnej súťaže Slovenského olympijského a športového výboru a organizačného výboru Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021 Banská Bystrica o podobu maskota podujatia prišlo viac než 1100 súťažných prác. Odborná porota, ktorá mala pôvodne zasadnúť v polovici marca a vybrať najlepší návrh, tak môže urobiť až po upokojení sa pandemickej situácie s novým koronavírusom. TASR o tom informoval Peter Pašuth z organizačného výboru EYOF.



"Ospravedlňujeme sa všetkým súťažiacim, že na výsledky súťaže si budú musieť ešte chvíľu počkať. Zdravie každého je momentálne priorita. Urobíme všetko pre to, aby pri prvej možnej príležitosti sa odborná porota stretla a určila víťazné návrhy," konštatovala riaditeľka školského programu pre rozvoj olympizmu EYOF 2021 Banská Bystrica a zároveň riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského a športového výboru Ivana Motolíková.



Banská Bystrica je spájaná s viacerými povesťami o permoníkoch, preto výber predlohy maskota EYOF 2021 bol jednoznačný. Podľa Motolíkovej sa do súťaže zapojilo 113 materských, základných i základných umeleckých škôl, škôl umeleckého priemyslu, gymnázií, centier voľného času a občianskych združení.



"Z 1102 súťažných prác bolo 497 od detí do desať rokov, 557 návrhov poslali žiaci vo veku do 18 rokov, 38 ľudia nad 18 rokov. V kategórii profesionálov prišlo desať prác. Záujem nás príjemne prekvapil a zároveň potešil," dodala Motolíková.