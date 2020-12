Držiteľov dopravnej karty sa zmeny v banskobystrickej MHD nedotknú

Banská Bystrica 28. decembra (TASR) – Držiteľov dopravnej karty sa zmena cenníka cestovného v mestskej hromadnej dopravy Banská Bystrica nedotkne. TASR o tom informovala Dominika Mojžišová z kancelárie banskobystrického primátora. Cenník cestovného v MHD sa mení od 1. januára nového roka.



„Zvýšenie sa dotkne najmä platby v hotovosti, ktorú využíva len približne osem percent cestujúcich, prevažne návštevníkov mesta,“ zhrnula.



Cestujúci, ktorí nemajú dopravnú kartu, teda nemajú nárok na zľavu, zaplatia od 1. januára 2021 v hotovosti jedno euro namiesto 0,70 eura.



Cena lístka zakúpeného z dopravnej karty pri základnom cestovnom ostáva 0,50 eura tak, ako doteraz. Deti od šesť do 16 rokov, žiaci a študenti či seniori nad 62 rokov budú aj naďalej platiť 0,30 eura. Dôchodcovia nad 70 rokov, držitelia Zlatej Janského plakety, držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutého a aj ich sprievodcovia zaplatia z karty nezmenenú sumu 0,15 eura.



Dopravnú kartu, na ktorú sa vzťahuje zľavnené cestovné, môže získať každý obyvateľ mesta a aj návštevník. „Zároveň chceme ľudí, ktorí využívajú MHD len príležitostne, motivovať k bezhotovostnej úhrade cestovného. Platba u vodiča spomaľuje dopravu a aj pre súčasnú pandemickú situáciu je naším cieľom obmedzenie manipulácie s hotovosťou, čím sa zníži aj kontakt vodiča a cestujúceho,“ uviedla vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí banskobystrického mestského úradu Renáta Hláčiková.



Mesto tiež upozorňuje cestujúcich, že do platnosti vstupuje aj nová vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá sa okrem iného týka aj cestovania detí do šesť rokov. V prípade pochybnosti o veku dieťaťa je sprevádzajúca osoba povinná preukázať vek dieťaťa napríklad platným preukazom vydaným dopravcom.



„Ten obsahuje aktuálnu fotografiu, meno a priezvisko dieťaťa a dátum jeho narodenia, čo doteraz nebolo nutné. Pri splnení podmienok majú deti do dovŕšenia šiesteho roku cestovné aj naďalej zadarmo,“ ukončila Mojžišová.