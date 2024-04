Banská Bystrica uvítala zástupcov projektu Európska Fuggerovská cesta

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) - Banská Bystrica v utorok privítala zástupcov medzinárodného projektu Európska Fuggerovská cesta, ktorého je členom rovnako ako niektoré európske mestá. Cesta vedie k baniam a montánnym centrám, ktorých striebro, meď a železo urobili Fuggerovcov bohatými. Infocesta zahraničných hostí je zameraná práve na poznávanie miest spoločnej histórie, s dôrazom na baníctvo a spracovanie kovov.



"Členmi medzinárodného projektu sú miesta, kde Fuggerovci v montánnej oblasti pracovali. Najväčším dodávateľom medi v rámci ich koncernu bola práve Banská Bystrica. Zo Slovenska prichádzalo dokonca viac medi ako z Tirolska, preto je Banská Bystrica takým dôležitým členom projektu," vysvetlil riaditeľ nemeckého Regio Augsburg Tourismus Götz Beck s tým, že členmi sú mestá z Nemecka, Talianska, Rakúska, Španielska i poľský Krakov.



Podľa primátora Jána Noska unikátny projekt Európskej Fuggerovskej cesty plní reálne ciele. Pomáha rozvoju cestovného ruchu, spoznávaniu spoločnej histórie ako aj európskemu zbližovaniu a spolupráci. Aktuálna návšteva i za účasti regionálnych a národných médií, ktoré tento projekt mapujú, propaguje mesto pod Urpínom v zahraničí.



"Hostí som informoval o zámere mesta uchádzať sa z programu Interreg o finančné prostriedky na revitalizáciu objektov Medeného hámra, národnej kultúrnej technickej pamiatky z obdobia Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti. Záleží nám na jeho obnove, preto sme v roku 2022 nadobudli najstaršie objekty do vlastníctva a chceme ich revitalizovať. Ak bude takáto výzva vypísaná, urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní," zdôraznil Nosko.



Pre zahraničnú delegáciu mesto pripravilo prehliadku Banskej Bystrice vláčikom Neusohl Express, vyhliadku z Hodinovej veže, návštevu Thurzo-Fugger zážitkovej expozície i Zelenej siene v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea. Nebude chýbať ani návšteva dreveného kostolíka v Hronseku či ďalšie zaujímavé miesta.



Ako sa uvádza v popise projektu, celoeurópsky banský koncern Fuggerovcov s rudnými baňami a hutami v Tirolsku, Korutánsku a v Hornom Uhorsku v Banskej Bystrici vznikal od čias okolo roku 1490. So zlatom a striebrom, olovom, kalamínom a železom, najmä však s meďou a ortuťou, písali Jakob Fugger "Bohatý" a jeho následníci významnú kapitolu európskych hospodárskych a sociálnych dejín. Fuggerovské domy a zámky, kostoly a pamätníky, sprístupnené banské štôlne a múzeá v mestách Augsburg, Bad Hindelang, Schwaz, Hall, Sterzing a Banská Bystrica poskytujú možnosť pochopiť dejiny montánneho koncernu, ktorý bol podľa projektu okolo roku 1660 predchodcom Európskej únie.