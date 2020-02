M. Hamšík chce investovať do obnovy areálu svojej školy

Banská Bystrica 20. februára (TASR) - Zástupcovia Futbalovej školy Mareka Hamšíka v Banskej Bystrici predstavili v týchto dňoch obyvateľom mestskej časti Rudlová – Sásová investičný zámer kompletnej obnovy tamojšieho areálu na špičkové športovisko. Škola úspešného slovenského reprezentanta využíva areál už niekoľko rokov a aktuálne trénuje a vychováva 330 mladých futbalistov.



"Vybudovať futbalový areál so špičkovými podmienkami je Marekovou hlavnou prioritou. On futbalom doslova žije a z vlastnej skúsenosti vie, že vhodné podmienky sú pre šport veľmi dôležité. V našom meste však chýbajú. Aj to je dôvod, prečo sa rozhodol investovať práve do obnovy rudlovského športoviska. Nevie si predstaviť, že by peniaze, ktoré zarobil športom, investoval niekam inam než do svojho rodného mesta," reagoval v súvislosti so zámerom syna otec Richard Hamšík na stretnutí s banskobystrickým primátorom Jánom Noskom, mestskými poslancami a občanmi.



Investičný zámer sa však v praxi stretáva s viacerými prekážkami, na ktoré poukazujú obyvatelia tejto mestskej časti. Vízii špičkového futbalového areálu sú síce naklonení, no v kombinácii s problematickou kanalizáciou, preťaženou dopravnou situáciou a nevyhovujúcim stavom elektrickej siete si jeho realizáciu nevedia predstaviť. Prebudovanie súčasného areálu na moderné športovisko by podľa nich mohlo ešte výraznejšie skomplikovať aktuálnu situáciu.



"Problémy, ktoré má Rudlová, poznáme veľmi dobre. Možno práve výška tejto investície ich pomôže definitívne vyriešiť. Je potrebné si zároveň uvedomiť, že investor nemôže na vlastné náklady suplovať všetky povinnosti tretích strán. Tento projekt má jednoznačne miesto v našom meste. Investor hneď na mieste prisľúbil ďalšie stretnutie s občanmi, keď bude o krok ďalej v príprave projektu," reagoval mestský poslanec za tento volebný obvod Martin Turčan.



Podľa neho ak by investor a mesto v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou našli spoločné riešenie, Banská Bystrica by oproti iným mestám získala v oblasti športovej infraštruktúry konkurenčnú výhodu.



Športový komplex okrem jedného veľkého a dvoch až troch menších ihrísk má mať aj krytú tréningovú halu, fitnes centrum, kompletné zázemie vrátane novovybudovaných spŕch a toaliet či kaviareň.