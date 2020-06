Gymnazisti v Banskej Bystrici si vylepšili školský areál

Banská Bystrica 9. júna (TASR) – Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici si vylepšilo a urobilo zelenším átrium budovy, na ktorom sa podieľali študenti. Vypracovali projekt, získali finančný grant a realitou sú plochy pre zeleň. Rastú tam už prvé brezy a odolné trvalky. Zeleň, ktorú doplnili do priestoru pokrytého betónovou dlažbou, má skrášliť areál a v čase horúčav poskytnúť tieň.



"V rámci projektu Biodiverzita do škôl, ktorý organizuje banskobystrická Nadácia Ekopolis, pracuje 14 akčných školských skupín z celého Slovenska na príprave konkrétnych riešení, ktoré majú zlepšiť klimatické podmienky v školských areáloch a vytvoriť zaujímavý vzdelávací priestor. Na realizáciu návrhov získala každá škola finančný grant od Stredoslovenskej a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti," informovala o tom TASR Martina Ragalová z nadácie.



Študenti plochy upravili tak, aby boli prirodzene zavlažované dažďovou vodou, ktorá do átria spadne, a umelé zavlažovanie bolo potrebné len v čase väčšieho sucha.



"Hoci rastliny bezprostredne po vysadení pôsobia nenápadne, po niekoľkých rokoch budú tvoriť srdce zeleného átria," konštatoval Štefan Jančo, jeden z programových manažérov projektu Biodiverzita do škôl.



"Škola postupne i na ďalšie miesta v areáli plánuje doplniť niekoľko ďalších prvkov, napríklad vyvýšené záhony s bylinkami, vertikálnu zeleň, tzv. hmyzie hotely či búdky pre vtáčiky," dodal Jančo s tým, že podobné priestory sú vhodné tak na relax, ako aj učenie sa vonku.