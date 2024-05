B. Bystrica hľadá opatrovateľov natrvalo i na výpomoc cez leto

Banská Bystrica 17. mája (TASR) - Mesto Banská Bystrica eviduje akútny nedostatok opatrovateliek, ktoré pomáhajú v domácom prostredí i v zariadeniach sociálnych služieb. Samospráva preto spustila nábor, prácu ponúka absolventom stredných zdravotníckych škôl, odídencom z Ukrajiny, ale i dôchodcom, ktorí by chceli vykonávať túto sociálnu službu natrvalo alebo si privyrobiť počas leta. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Mesto spustilo nábor na opatrovateľov a opatrovateľky, ktorí by mali záujem o stabilné zamestnanie. Ide o službu v domácnosti, v rámci ktorej vypomáhajú klientom od pondelka do piatku v 7,5-hodinovom pracovnom čase, mimo sviatkov a víkendov. Hľadáme tiež opatrovateľov a opatrovateľky na trvalý pracovný pomer do zariadení sociálnych služieb, kde sa pracuje na zmeny. V tomto prípade sú vyplácané príplatky za sobotu, nedeľu, sviatky a nočnú službu," priblížila Marhefková.



V prípade, že kvalifikovaní opatrovatelia a opatrovateľky nemajú záujem o prácu na trvalý pracovný pomer, mesto im ponúka možnosť privyrobiť si počas letného obdobia, keď stáli zamestnanci potrebujú čerpať dovolenky.



"Môže ísť o študentov a absolventov zdravotníckych škôl, ktorí uvažujú odísť do zahraničia, no chceli by získať prax, ako aj osoby, ktoré sú už síce na dôchodku, ale chcú prísť vypomôcť a privyrobiť si. Všetci záujemcovia musia spĺňať potrebné kvalifikačné predpoklady, mať ukončenú strednú zdravotnícku školu alebo sa vedia preukázať certifikátom o absolvovaní opatrovateľského kurzu v rozsahu minimálne 220 hodín," konštatovala vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov magistrátu Zuzana Haasová.



Opatrovatelia a opatrovateľky pomáhajú klientom pri vykonávaní hygieny, stravovaní, obliekaní, mobilite a motorike, dodržiavaní liečebného režimu, nakupovaní, príprave a donáške jedla, umývaní riadu, upratovaní, ale aj pri sprevádzaní na lekárske vyšetrenie, vybavovaní úradných záležitostí či prechádzkach.