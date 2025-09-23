< sekcia Regióny
Inštalácia v parku v Banskej Bystrici pripomenie architekta Hudeca
Od 18.00 h si návštevníci môžu pozrieť premiéru päťdielneho filmového dokumentu Hudec z dielne čínskej televízie, pričom jej štáb nakrúcal v roku 2023 aj v meste pod Urpínom.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. septembra (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu si mesto Banská Bystrica v utorok podvečer pripomenie pamiatku a odkaz významného architekta, Banskobystričana Ladislava E. Hudeca. V Parku pod Pamätníkom vznikne pútavá inštalácia, ktorá navodí atmosféru pripomínajúcu Šanghaj, kde Hudec tvoril a pôsobil. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Po minulom roku, keď sme v parku inštalovali slnečnú sústavu, bude v rámci tohtoročného Svetového dňa cestovného ruchu najväčším lákadlom inštalácia pôdorysu prvého mrakodrapu a najvyššej stavby Park Hotela, ktorú postavili v Šanghaji v Ázii. Ide o najslávnejšie dielo architekta Hudeca. Zhotovíme špeciálny pôdorys tejto významnej stavby v mierke 1:1 a do jeho rohov inštalujeme svetlá. Tie budú po zotmení stvárňovať výšku mrakodrapu. V plánovanej inštalácii bude možné vidieť výstavu fotografií Mariána Moncmana,“ priblížil vedúci oddelenia cestovného ruchu magistrátu Tomáš Pastorok.
V informačných stánkoch sa od 16.00 do 21.00 h odprezentuje čínske veľvyslanectvo, maďarské veľvyslanectvo - vicekonzulát v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica (ŠVK) - Študovňa Window of Shanghai, Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny pri Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Konfuciov inštitút pre obchod pri Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici a banskobystrické Gymnázium Mikuláša Kováča.
„Návštevníci sa môžu dozvedieť viac o čínskej kultúre a bude aj beseda s autorom fotografií Hudecových stavieb v Šanghaji Mariánom Moncmanom. Prinesie si so sebou aj skladací čínsky bicykel, na ktorom obišiel Šanghaj, keď fotografie snímal. V tom čase tam pôsobil ako novinár a kaskadér. V spolupráci s Konfuciovým inštitútom pre obchod pri UMB zažijeme nádherné spojenie zvuku a ticha, sluchu a zraku. Ide o spojenie dvoch starovekých čínskych umení - čínskej kaligrafie a tradičnej čínskej citary,“ doplnila Antónia Jurečková z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu.
Od 18.00 h si návštevníci môžu pozrieť premiéru päťdielneho filmového dokumentu Hudec z dielne čínskej televízie, pričom jej štáb nakrúcal v roku 2023 aj v meste pod Urpínom. Okrem turistického vláčika Neusohl Express, ktorý bude jazdiť z parku so sprievodcom po trase odkazu rodiny Hudeca v Banskej Bystrici, možno do 4. októbra navštíviť výstavu Hudecov Šanghajský príbeh v ŠVK.
