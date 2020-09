Investícia do banskobystrického osvetlenia je najväčšia za 30 rokov

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) – Mesto Banská Bystrica pripravuje najväčšiu rekonštrukciu verejného osvetlenia za posledných 30 rokov. Použije na to návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 milióna eur, ktoré investuje do obnovy a modernizácie nevyhovujúceho stavu osvetlenia v častiach mesta Uhlisko a Fončorda. Zelenú tomuto návrhu vedenia mesta dali v utorok na rokovaní mestského zastupiteľstva všetci prítomní poslanci.



V mestskom rozpočte sa každoročne počítalo s financiami na bežnú údržbu verejného osvetlenia, no nepostačovalo to na kompletnú rekonštrukciu a investičný technologický dlh rokmi narastal. Samospráva si dala vypracovať audit verejného osvetlenia, ktorého výsledky ukázali, že je zastarané, nespĺňa technické normy a v niektorých častiach mesta je už v kritickom stave. Tým, že svietidlá nespĺňajú technické normy, je znížená bezpečnosť ľudí a tiež viditeľnosť.



„Do rozpočtu na rok 2021 sme plánovali zakomponovať finančné prostriedky na odstránenie najkritickejších svietidiel, stožiarov i rozvádzačov osvetlenia. Našu snahu síce zabrzdilo koronavírusové obdobie, no na druhej strane sme dostali možnosť získať návratnú finančnú výpomoc od štátu a okamžite ju investovať do oblasti, ktorá v súčasnosti najviac trápi mesto,“ konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.



Hoci čerpanie finančnej výpomoci na rekonštrukciu a modernizáciu časti verejného osvetlenia spočiatku nepodporovali všetci mestskí poslanci, nakoniec súhlasili.



„Pôjde o najväčšiu investíciu v tejto oblasti za posledných 30 rokov. Čím skôr s prácami začneme, tým skôr zabezpečíme úsporu, znížime náklady na spotrebu elektrickej energie a distribučné poplatky. Zlepšíme svietivosť na Uhlisku a Fončorde a zvýšime bezpečnosť obyvateľov. V týchto lokalitách znížime tiež náklady na údržbu,“ dodal Nosko.



Podľa vedenia magistrátu je prevádzkovateľom sústavy verejného osvetlenia v Banskej Bystrici spoločnosť Progres – HL. S ňou má mesto uzatvorenú platnú zmluvu, ktorá je výsledkom verejnej súťaže. Na základe nej prevzala na seba i záväzok, že zabezpečí opravu, údržbu, modernizáciu a rekonštrukciu osvetlenia. V spolupráci so zmluvným partnerom mesto využíva zmluvne dohodnuté ceny ešte z roku 2005. Celková cenová ponuka spoločnosti je oproti projekčným cenám nižšia o 360 000 eur bez DPH.



„Aj keď práce nebudú realizované ako výsledok verejného obstarávania, finančné prostriedky budú využité efektívne a výhodne. Vzhľadom na existenciu zmluvného vzťahu a fakt, že spoločnosť si plní svoje povinnosti, vyhlásenie obstarávania na výber zhotoviteľa, ktorý by mal realizovať rekonštrukciu osvetlenia, by nebolo v súlade s platnou zmluvou,“ doplnila prednostka magistrátu Marica Koreňová.



Spoločnosť môže s odstraňovaním havarijného stavu osvetlenia začať okamžite, keďže má personálne aj technologické kapacity a zároveň podrobne pozná stav stožiarov, svietidiel a elektrických rozvodov.