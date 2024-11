B. Bystrica investovala do mestskej časti Uhlisko viac ako 400.000 eur

Banská Bystrica 14. novembra (TASR) - Do banskobystrickej mestskej časti Uhlisko samospráva v tomto roku investovala z mestského rozpočtu viac ako 400.000 eur. V súvislosti so zavedením novej zóny regulovaného parkovania prešli rekonštrukciou viaceré cesty a chodníky, pribudli však aj zelené parkovacie miesta či dažďová záhrada. Na tlačovom brífingu o tom vo štvrtok informoval primátor mesta Ján Nosko.



Investície do mestskej časti Uhlisko priniesli obyvateľom obnovené cesty, bezbariérové chodníky či bezpečnejšie priechody pre chodcov. "Najväčšia investícia bola do cesty na ulici Na Uhlisku, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou za 241.000 eur. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy s cieľom navýšiť kapacity a zlegalizovať parkovacie miesta," priblížil Nosko. Ako dodal, ďalších vyše 62.000 eur bolo použitých na rekonštrukciu Družstevnej ulice. Na obojsmernej slepej ceste bola vybudovaná aj výhybňa, pribudli tu tiež bezbariérové vstupy k jednotlivým bytovým domom.



"Už počas minulého roka prešla komplexnou rekonštrukciou Ulica 9. mája, tento rok k tomu pribudli investície za viac ako 400.000 eur do ciest a chodníkov. Za uplynulé dva roky sa tak investovalo do Uhliska viac ako za posledných 30 rokov," skonštatoval viceprimátor Jakub Gajdošík. Investície v tomto roku smerovali aj do Bellušovej či Viestovej ulice či do stavebných úprav parkoviska na Mičinskej ceste, ktoré v súčasnosti slúži ako bezplatné záchytné parkovisko.



Ako problematický samospráva naďalej vníma vjazd do mestskej časti Uhlisko cez most ponad Hron pri Smrečine. "Táto cesta a križovatka sú v dezolátnom stave. V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu, ktorá má preveriť možnosť umiestniť na tejto križovatke kruhový objazd," priblížil Gajdošík s tým, že mesto v súvislosti so zavedením rezidentskej zóny eviduje aj podnety obyvateľov žijúcich na Hronskom predmestí. "V tejto chvíli pripravujeme a konzultujeme s dopravným inšpektorátom dopravné značenie, ktoré by malo zvýhodniť a uprednostniť obyvateľov bytových domov pred návštevníkmi zimného štadióna," dodal viceprimátor.



Nová rezidentská zóna bola na Uhlisku, podobne ako v ďalších vybraných lokalitách mesta, zavedená 1. septembra. Trvalý pobyt na Uhlisku má približne 2900 ľudí, doposiaľ bolo pre túto lokalitu schválených takmer 570 rezidentských kariet. Na dodržiavanie novej parkovacej politiky dohliada mestská polícia, počas prvého mesiaca porušenia pravidiel riešili len upozornením.



"Od 1. októbra sú vykonávané pravidelné kontroly a nerezidenti sú riešení objektívnou zodpovednosťou. V mestskej časti Uhlisko došlo k zisteniu 59 prípadov, keď parkujúci nemali zakúpené rezidentské karty. Trend je však už na ústupe, v tomto mesiaci bolo na Uhlisku zistených len deväť nerezidentov," priblížil náčelník banskobystrickej mestskej polície Viliam Pischko.