B. Bystrica investovala do objektov tento rok asi 1,5 milióna eur

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - Banskobystrická samospráva aj v tomto roku investovala do údržby objektov vo svojom vlastníctve takmer 1,5 milióna eur. V základných školách (ZŠ), škôlkach či zariadeniach sociálnych služieb zrealizovala nevyhnutné opravy havarijného stavu kanalizácie, podláh, sociálnych zariadení či elektroinštalácie. Zameriavala sa aj na modernizáciu školských kuchýň a potrebného vybavenia. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Mesto je dlhodobo úspešné v získavaní mimorozpočtových zdrojov na rekonštrukciu svojich budov a ušetrené zdroje v mestskom rozpočte tak môže investovať do nevyhnutnej údržby objektov a modernizácie ich vnútorného vybavenia.



"Investičný dlh je obrovský nielen na cestách, chodníkoch či mostoch, ale i budovách vo vlastníctve mesta, do ktorých sa neinvestovalo aj 50 rokov. Z mimorozpočtových zdrojov dokážeme rekonštruovať zastarané objekty a znižovať ich energetickú náročnosť. Vďaka ušetreným financiám na prevádzke môžeme následne investovať do potrebnej údržby a odstraňovania havarijných stavov v našich škôlkach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, v budove mestského úradu alebo v objektoch slúžiacich na stretávanie sa komunít či organizovanie kultúrnych podujatí," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Počas letných mesiacov sa podarilo zrekonštruovať elektroinštaláciu v ZŠ Slobodného slovenského vysielača a realizovať druhú etapu odstránenia havarijného stavu kanalizácie v ZŠ Moskovská. Zatiaľ čo jedno detašované pracovisko Základnej umeleckej školy J. Cikkera na Fončorde v minulom roku zateplili, druhé na Lazovnej ulici čaká obnova hydroizolácie. Čiastočnou obnovou hydroizolácie a kanalizácie prejde aj Centrum voľného času Havranské.



Samospráva sa aj tento rok sústredila na zastarané školské jedálne a kuchyne. Po prvej etape rozsiahlej rekonštrukcie kuchyne v ZŠ Spojová zrealizovala druhú etapu zameranú na výmenu rozvodov kanalizácie a podláh, ktoré už ohrozovali bezpečnosť zamestnancov. Kuchyňa v ZŠ Ďumbierska prešla rozsiahlou obnovou už vlani, teraz mesto dokúpilo ďalšie potrebné kuchynské zariadenie.



"Na modernizáciu kuchýň sme sa zamerali aj vo viacerých našich škôlkach. Nová kuchyňa s vybavením je už realitou i v Materskej škole Na Lúčkach, kde kuchárky využívali staré opotrebované zariadenie. V ďalších sa práce sústredili na maľovanie, výmeny kotlov, opravy čerpadiel, vstupov a podláh," dodal Nosko.