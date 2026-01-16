< sekcia Regióny
B. Bystrica je jediným prevádzkovateľom plateného parkovania v centre
K poslednému dňu minulého roka sa skončila platnosť zmluvy medzi mestom a súkromnou spoločnosťou, ktorá zabezpečovala reguláciu parkovania v centrálnej mestskej zóne.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Po 15 rokoch je mesto Banská Bystrica od začiatku tohto roka jediným prevádzkovateľom plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne. Zriadenie parkovacích zón a ich rozšírenie na celé územie v centre znamená zjednotenie pravidiel vydávania rezidentských parkovacích kariet a nastavenie novej cenovej politiky. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
K poslednému dňu minulého roka sa skončila platnosť zmluvy medzi mestom a súkromnou spoločnosťou, ktorá zabezpečovala reguláciu parkovania v centrálnej mestskej zóne. Od roka 2026 smerujú všetky príjmy z plateného parkovania do mestského rozpočtu s cieľom investovať ich predovšetkým do výstavby parkovacích miest a rekonštrukcie ciest a chodníkov. Po výmene a upgrade parkovacích automatov v centrálnej mestskej zóne sa aktuálne inštaluje nové dopravné značenie.
„Po novom je možné vybrať si v jednotlivých parkovacích zónach z troch druhov rezidentských parkovacích kariet. Na každý byt môžu byť vydané maximálne dve karty, pričom obyvateľ sa preukáže vzťahom k bytu - nájmom, vlastníctvom, spoluvlastníctvom. Finančné zvýhodnenie v regulovanom parkovaní je jedným z benefitov pre Banskobystričanov s trvalým pobytom v meste. S parkovacou kartou vydanou mestom má obyvateľ centra na dosah viacero parkovacích miest v príslušnej parkovacej zóne,“ vysvetlila Marhefková s tým, že jednou z dôležitých podmienok pre vydanie takej karty je aj vzťah k motorovému vozidlu.
Držitelia rezidentskej parkovacej karty na prvé vozidlo majú zároveň k dispozícii bezplatné kredity vo forme sto hodín parkovania pre svoje návštevy, ktoré môžu jednoducho využívať pomocou aplikácie DataMesta bez toho, aby o ne museli požiadať. Pre osoby, ktoré nemajú vzťah k nehnuteľnosti alebo sú podnikatelia či SZČO, mesto zaviedlo abonentskú parkovaciu kartu.
Parkovacie plochy v centre mesta určené na krátkodobé parkovanie sú rozdelené do dvoch tarifných pásiem. Cena parkovného v prvom je dve eurá za hodinu a v druhom pásme jedno euro. Novinkou pre obyvateľov i návštevníkov centra, ktorí potrebujú len rýchlu zastávku, je možnosť úhrady parkovného za prvú pol hodinu parkovania.
„Výška parkovného, ktorá sa nemenila 15 rokov, sa priblížila cenám za parkovanie v iných krajských mestách. Spoplatnené parkovanie platí šesť dní v týždni, mimo nedieľ, od 8.00 h do polnoci,“ upozornila Marhefková.
Mesto otvorilo aj trh pre mobilné aplikácie zmluvných poskytovateľov, ktoré využívajú návštevníci z iných miest, s cieľom poskytnúť im možnosť platiť prostredníctvom nich za parkovné aj v Banskej Bystrici. Okrem toho je možné uhradiť parkovné kartou, pomocou webovej aplikácie mesta, SMS i hotovosťou.
