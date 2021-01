Banská Bystrica je za cielené testovanie

Banská Bystrica 13. januára (TASR) – Mesto Banská Bystrica je za komunitné, a teda cielené testovanie v krajskom meste. Spoločne so zamestnávateľmi chce vážnu situáciu s ochorením COVID-19 v meste a okrese zvládnuť. Informoval o tom v stredu banskobystrický primátor Ján Nosko a pripomenul, že už v utorok (12. 1.) adresoval list ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) so žiadosťou o súčinnosť pri organizovaní komunitného, respektíve cieleného testovania, ktoré v prípade dodania dostatočného počtu antigénových testov mesto plánuje zorganizovať už tento víkend.



"Krízový štáb v zložení zástupcov vedenia mesta, Rooseveltovej nemocnice, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici a okresného úradu sa zhodol na tom, že celoplošné testovanie všetkých obyvateľov v Banskobystrickom okrese je v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii nevhodné. Prikláňajú sa ku komunitnému testovaniu ľudí, ktorí chodia do práce a majú potvrdenie o tom, že zamestnávateľ ich potrebuje, pretože práve pracujúci vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu a môžu byť šíriteľmi nákazy," reagoval magistrát, na ktorý sa majú obrátiť zamestnávatelia.



Počet pozitívne testovaných obyvateľov na ochorenie COVID-19 prvý týždeň po novom roku rapídne vzrástol. RÚVZ v súčasnosti eviduje v okrese Banská Bystrica 1700 pozitívne testovaných na 100.000 obyvateľov.



Samospráva má nateraz schválených 12 mobilných odberných miest, ktoré môžu byť na tento účel využité už tento víkend.



"Máme dostatočný počet personálnych kapacít na zabezpečenie komunitného testovania, potrebujeme však dostatočný počet testov, ktorými by sme počas soboty a nedele pretestovali všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ udelil výnimku z vládou nariadeného zákazu vychádzania na cestu zo a do zamestnania. Práve oni vytvárajú najväčšiu mobilitu a môžu byť šíriteľmi nákazy," dodal Nosko.