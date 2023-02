Stredoslovenský kardioústav neplánuje prepúšťať ľudí

Banská Bystrica 17. februára (TASR) – Stredoslovenský kardioústav neplánuje pre súčasnú ekonomickú situáciu prepúšťať svojich zamestnancov. V stanovisku pre TASR to uviedla Martina Soláriková zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.



Pripomenula, že ústav má na celý rok 2023 vďaka zmluvám dodávateľov na dodávku elektrickej energie a zemného plynu. Dodala, že pri zemnom plyne tak majú fixnú cenu. Podľa nej je to suma 145 eur bez DPH za megawatthodinu (MWh) na obdobie rokov 2023 a 2024. V porovnaní s minulým rokom je to viac o 76,03 eura bez DPH za 1 MWh, čo je približne 52 percent.



Ako doplnila, fakturácia za vlaňajší január bola 24.173 eur bez DPH za 375,764 MWh. Soláriková poznamenala, že v januári tohto roka bola 39.495 eur bez DPH za 247,904 MWh. "Napriek opatreniam, ktoré sme zaviedli a znížili tak spotrebu zemného plynu o približne 34 percent, náklady nám narástli o približne 39 percent," spresnila.



Uviedla tiež, že pri elektrickej energii je kardioústav na spotových cenách. "Znamená to, že nemáme stanovenú fixnú cenu. Počíta sa za MWh na základe veľkoobchodných cien," konštatovala. "Dodávateľ vopred nevie, aká bude jeho konečná cena na vyúčtovacej faktúre tak, ako je to pri fixných cenách," informovala. Podľa jej slov vlaňajšia januárová faktúra bola 29.825 eur bez DPH za 138,760 MWh. V prvom mesiaci tohto roka bola 32.541,19 eura bez DPH za 123,325 MWh. "Napriek zníženiu spotreby elektrickej energie o približne 11 percent sa nám náklady zvýšili o približne osem percent," dodala.



Priblížila, že náklady v priebehu minulého roka stúpli o 100 percent v porovnaní s rokom 2021. "Treba však povedať, že tieto náklady sú vyčíslené už po odpočítaní kompenzácie, ktorú sme dostali z ministerstva hospodárstva za mesiace august a september 2022," uzavrela s tým, že to bolo v rámci predloženej žiadosti o vyplatenie kompenzácie vysokých cien energií.