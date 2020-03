Klientske centrum v Banskej Bystrici funguje od piatka obmedzene

Banská Bystrica 12. marca (TASR) – Od piatka 13. marca zatvára mesto Banská Bystrica okrem všetkých škôl vrátane jaslí i základné umelecké školy a centrá voľného času vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň vyzýva zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, aby postupovali rovnakým spôsobom. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková v súvislosti s opatreniami na zníženie rizika šírenia nákazy novým koronavírusom. Zariadenia budú zatvorené minimálne 14 dní.



Podľa Marhefkovej mestský úrad bude od 13. marca fungovať v obmedzenom režime. Zamestnanci klientskeho centra, vrátane pokladne a spracovateľského centra, budú k dispozícii pre obyvateľov denne od 9:00 do 12:00 hod.



Úradné hodiny upravuje pre verejnosť i matričný úrad a ohlasovňa pobytu, ktorý bude otvorený od 9.00 do 12:00. Má vybavovať len nevyhnutné záležitosti týkajúce sa úmrtí či narodenia detí. Informácie o ostatných požiadavkách poskytnú zamestnanci matriky e-mailom na adrese:marta.cellarova@banskabystrica.sk, prípadne na telefónnych číslach: 048/4330 – klapka 720 až 726.



Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy magistrátu bude všetky konzultácie poskytovať iba prostredníctvom e-mailu: ipc@banskabystrica.sk alebo telefonicky.



Stránkové hodiny stavebného úradu a odboru územného plánovania i architekta mesta sú až do odvolania zrušené.



Podľa Marhefkovej z dôvodu možného šírenia nového koronavírusu prijala Banská Bystrica opatrenia aj v krematóriu v Kremničke. Z dôvodu veľkého výskytu osôb počas smútočných obradov mesto nariaďuje účasť na nich minimalizovať na najbližších rodinných príslušníkov.



"Všetkých vyzývame, aby zvážili svoj zdravotný stav a správali sa zodpovedne. Zároveň neodporúčame, aby sa smútočných obradov zúčastňovali seniori, keďže patria k najrizikovejšej skupine. Po obradoch bude zabezpečená zvýšená dezinfekcia," upozornila hovorkyňa.



Záhradnícke a rekreačné služby mesta už zatvorili všetky športoviská v ich správe.



Ako hovorkyňa dodala, od 13. marca do odvolania budú dopravcovia SAD Zvolen a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica fungovať v prázdninovom režime. Informačné centrá, Hodinová veža, Robotnícky dom, historická radnica či Turisticko-informačné centrum v priestoroch autobusovej stanice sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené.



Mestská polícia má monitorovať dodržiavanie nariadení vydaných mestom ako i centrálneho krízového štábu SR.