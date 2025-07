Klub „štefánikovcov“ vyzýva na vytvorenie pamätníka

Banská Bystrica 22. júla (TASR) - Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Banskej Bystrici vyzval mesto a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), aby vzdali hold generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a vytvorili pamätník hodný jeho mena. Klub tak urobil v pondelok (21. 7.) pri príležitosti 145. výročia narodenia tohto vedca, astronóma, diplomata a jedného z kľúčových zakladateľov prvej Československej republiky. Pre TASR to konštatoval predseda miestneho klubu „štefánikovcov“ Matúš Molitoris.



„Štefánik svojím životom a dielom ďaleko presiahol svoju dobu. No jeho odkaz nesmie byť len vecou pamätných tabúľ, ulíc či školských referátov. Musí sa stať živou súčasťou verejného priestoru a občianskeho vedomia. Preto sa obraciame na vedenie mesta Banská Bystrica a BBSK s výzvou, aby sme spojili svoje úsilie a v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika iniciovali vznik pamätníka, ktorý bude dôstojne niesť jeho meno a odkaz,“ priblížil Molitoris.



Podľa neho by to nemal byť len pamätník v tradičnom zmysle slova, ale otvorený verejný priestor, živé miesto stretávania, vzdelávania a inšpirácie. Navrhujú vyhlásiť architektonickú súťaž na vznik priestoru, ktorý bude spájať pamätnú a komunitnú funkciu.



„Navrhujeme vytvoriť priestor pre verejné podujatia, diskusie, spomienky i občianske aktivity, miesto, kde sa Štefánikova myšlienka stane impulzom pre dnešok i zajtrajšok. Takýto pamätník sa môže stať symbolickým a hodnotovým centrom Banskej Bystrice. Nejde o monument, ide o živý odkaz. O priestor, kde sa história stretáva s budúcnosťou. Spoločne môžeme vytvoriť miesto, ktoré bude slúžiť ľuďom a zároveň bude dôstojným svedectvom toho, že na hodnoty, ktoré Štefánik stelesňoval, nezabúdame,“ zdôraznil Molitoris.