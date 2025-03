Komunita skejterov a hokejbalistov v B. Bystrici sa dočkala športovísk

Banská Bystrica 21. marca (TASR) - Komunita skejterov a hokejbalistov v Banskej Bystrici sa po rokoch dočkala nových športovísk. Samospráva ich postavila na pozemkoch pod zanedbanými a nevyužívanými ihriskami pri obchodnej akadémii na Tajovského ulici, ktoré mesto získalo do dlhodobého nájmu od Banskobystrického samosprávneho kraja. Skejtpark a hokejbalové ihrisko oficiálne otvoria 29. marca o 9.00 h. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Skejtpark je tvorený z betónových a oceľových prvkov, prekážok s rôznou náročnosťou a bazéna. Má slúžiť najmä pre amatérskych skejterov, kolobežkárov či inline korčuliarov. Športoviská sú napojené na kamerový systém, majú bezbariérové vstupy, nové oplotenie, osvetlenie a potrebný mobiliár. Ich prevádzku má na starosti mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby.



"O výstavbu skejtparku s rôznymi prvkami sa v subdodávke postaral skúsený medzinárodný tím skejterov. Verím, že Banskobystričania s ním budú spokojní a budú si ho vážiť. Na druhej ploche sa nachádza nové hokejbalové ihrisko, ktoré určite naplní očakávania hokejbalistov," konštatoval primátor Ján Nosko.



Nájsť vhodný pozemok pre tieto športoviská bol dlhé roky najväčší problém, ktorý bránil ich výstavbe. Musela to byť lokalita dobre dostupná pre MHD a bez bytových domov v blízkosti, keďže v minulosti vznikalo pre nevhodné umiestnenie športovísk tohto druhu zbytočné napätie medzi športovcami a obyvateľmi.



S výstavbou skejtparku a hokejbalového ihriska začalo mesto vlani v lete. Získalo na to mimorozpočtové zdroje z Fondu na podporu športu vo výške 520.000 eur. Celkový rozpočet sa pohyboval na úrovni 742.000 eur, verejným obstarávaním sa však podarilo znížiť sumu zhruba na 640.000 eur.