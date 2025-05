Kosci v Banskej Bystrici pracujú v predĺžených zmenách

Banská Bystrica 9. mája (TASR) - Počasie praje rýchlemu rastu trávy, a preto kosci mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici pracujú cez týždeň v predĺžených zmenách a aj počas sobôt. Informoval o tom v piatok ZAaRES na sociálnej sieti s tým, že jeho pracovníci budú kosiť aj 10. mája.



Na trávniky vyjdú približne v čase od 6.30 do 14.00 h v lokalitách Uhlisko, na sídliskách Sásová či Fončorda a pokosia tiež areál niekoľkých materských škôl. Harmonogram kosieb verejnej zelene na území mesta možno nájsť na webovej stránke organizácie.



ZAaRES tiež pripomína, že pri kosení ťažko dostupných plôch, kde sa bežná technika so širokým záberom nedokáže efektívne dostať, používa krovinorezy. Napríklad v blízkosti stĺpikov, skál a rôznych prekážok či vozidiel zasahujúcich do trávnatých plôch. Práve pri ručnom kosení v tesnej blízkosti áut najčastejšie dochádza k problémom, fŕkajúca tráva či drobný štrk ich dokáže poškodiť.



„Štandardne používame ochranné technické prostriedky ako krycie plachty a ochranné kryty vyžínačov. Tie majú za cieľ minimalizovať riziko vzniku materiálnych škôd. Napriek prijatým opatreniam môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k poškodeniu vozidla, a tým aj k vzniku škodovej udalosti,“ uviedol ZAaRES.



Ak pri údržbe verejnej zelene dôjde k poškodeniu vozidla a zamestnanci to prehliadnu, je potrebné ich bezodkladne kontaktovať na na e-mailovej adrese: sekretariat@zaaresbb.sk alebo na telefónnom čísle 0903500856. Zabezpečí sa riadne zdokumentovanie udalosti a následné riešenie v súlade s internými predpismi a príslušnou legislatívou.