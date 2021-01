Krízový štáb B. Bystrice vidí iba dve cesty, testovanie či sprísnenie

Banská Bystrica 9. januára (TASR) – Situácia so šírením pandémie nového koronavírusu je v okrese Banská Bystrica vážna, ako aj v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji, a zhoršuje sa zo dňa na deň. Vedenie mesta žiada vládu a hlavného hygienika SR, aby na základe odborných stanovísk a čísel jednoznačne rozhodli o tom, či v súčasnej nepriaznivej situácii, v akej sa nachádza Banskobystrický okres, je organizovanie celoplošného testovania pre obyvateľov zo zdravotného hľadiska vhodné a prospešné. TASR o tom v sobotu večer po zasadnutí krízového štábu mesta informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Zlé" čísla podľa nej potvrdzujú nielen dátové analýzy rôznych iniciatív, ale najmä údaje Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý podrobne sleduje výskyt ochorenia COVID-19 v banskobystrickom regióne.



"V prípade, že vláda rozhodne o celoplošnom testovaní aj v súčasnej nepriaznivej situácii, potrebujeme poznať jasné pravidlá, kedy a akým spôsobom. Po dodaní antigénových testov sme pripravení poskytnúť vláde súčinnosť a zorganizovať testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 minimálne v takom rozsahu ako na prelome októbra a novembra 2020. Ak nie, žiadame kompetentných o sprísnenie lockdownu pre náš okres," konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.



"Aby sme udržali chod nemocníc, ponúkame zdravotníkom možnosť umiestniť svoje deti do mestských škôlok a detských jaslí. Zároveň však vyzývame vládu, aby prioritne zabezpečila očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aj pre všetky učiteľky a učiteľov v materských a základných školách, pretože mnohí spadajú do rizikovej skupiny," zdôraznil Nosko.



Podľa odborníkov z RÚVZ je nárast počtu pozitívne testovaných obyvateľov následkom silvestrovských a novoročných stretnutí. Zvýšená mobilita, nedodržiavanie platných nariadení a organizovanie početných rodinných návštev tiež prispelo k stúpajúcej krivke počtu infikovaných.