Krytú plaváreň na Štiavničkách mesto otvorí najskôr 15. júna

Banská Bystrica 3. júna (TASR) – Krytú plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici plánuje mesto otvoriť pre všetkých záujemcov vrátane športových klubov najskôr 15. júna. TASR o tom informoval riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti MBB Dušan Argaláš s tým, že samozrejmosťou bude dodržiavanie všetkých nariadení hlavného hygienika SR. Vstupné zostáva nezmenené.



"Hoci niektoré mestá otvorili plavárne aspoň pre športové kluby už dávnejšie, my sme k tomuto kroku nepristúpili. Sprístupniť ju len pre športové kluby by bolo z ekonomického hľadiska pre nás mimoriadne stratové," konštatoval Argaláš.



Zamestnanci v súčasnosti pripravujú bazény na opätovné napustenie, spoločnosť vykonáva aj nevyhnutné opravy a rekonštrukčné práce. Voda sa pri postupnom napúšťaní chemicky a tepelne upraví. Zároveň dôjde k dôkladnej dezinfekcii priestorov. Podľa Argaláša do otvorenia je nevyhnutné nastaviť nový režim tak, aby splnili všetky opatrenia.



"Do bazéna budeme môcť pravdepodobne pustiť maximálne 100 ľudí, keďže musíme splniť podmienku 10 štvorcových metrov vodnej plochy na osobu. V ostatných priestoroch by mohlo byť ďalších 50 ľudí, takže uvažujeme turnikety nastaviť na 150 osôb. Nezabúdame ani na bežné opatrenia – dvojmetrové rozstupy či ochranné rúška pri vstupe. Verím, že spolu to zvládneme a konečne budeme môcť po mimoriadnej odstávke urobiť niečo pre svoje zdravie na našej plavárni," zdôraznil Argaláš.