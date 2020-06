Banskobystrické kultúrne leto otvorili komornejšie Dni mesta

Banská Bystrica 19. júna (TASR) – Kultúrne leto v Banskej Bystrici dnes odštartovalo podujatím Dni mesta, ktoré potrvá do soboty. Je rozptýlené do viacerých lokalít, aby sa zamedzilo veľkému zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste.



Ako o tom TASR informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, Banskobystričania sa môžu tešiť na miestnych umelcov, vďaka ktorým ožije širšie centrum mesta, nádvorie aj interiér Robotníckeho domu.



Z Dolnej ulice, Národnej a Námestia SNP znie v hodinových intervaloch pouličná muzika, program vyvrcholí bubnovou a ohňovou šou. Repliky banských strojov pred radnicou pripomínajú 525. výročie Thurzovsko–fuggerovskej spoločnosti. Zberatelia si môžu v informačnom centre zakúpiť pamätnú mincu venovanú tomuto výročiu.



Sobotňajší program Dní mesta bude patriť koncertu skupiny Filip Jánošík a hotoví umelci, ktorý sa uskutoční v Robotníckom dome.



„Aj keď situácia okolo nového koronavírusu predznamenala, že Dni mesta budeme musieť zrušiť, vďaka uvoľňovaniu opatrení sme pristúpili k ich organizovaniu. Zostavili sme komornejší, no o to atraktívnejší program vyskladaný z banskobystrických účinkujúcich, ktorých chceme podporiť a prioritne zaraďovať do vystúpení počas Kultúrneho leta. Podujatia v Robotníckom dome organizujeme formou telefonických rezervácií, aby sme dodržali stanovený počet divákov a všetky hygienické opatrenia," konštatovala Zuzana Chrenková Srncová z odboru kultúry magistrátu.



„Verím, že Banskobystričania prídu podporiť umelcov z nášho mesta. Som presvedčený, že po dlhšej prestávke znovu vrátime dobrú náladu do všetkých ulíc Banskej Bystrice," dodal primátor Ján Nosko.