Legendárny Hexagon v Banskej Bystrici získa pôvodnú podobu

Banská Bystrica 27. februára (TASR) - Niekdajšie detské ihrisko Hexagon, ktoré osadili do parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici v roku 1969, už čoskoro získa svoju pôvodnú podobu. Na obnovu dohliada Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Znalecký posudok k obnove legendárneho diela vypracovala v roku 2022 Darina Arce a zámer obnovy o rok neskôr sochár Matúš Jančura. "S prvou etapou sme začali už vlani, keď sme urobili inventarizáciu a spracovali kompletnú výkresovú a výrobnú dokumentáciu. Zhotovili sme aj formy na výrobu jednotlivých prefabrikovaných dielcov," uviedol Jančura.



Všetky práce sa aktuálne sústreďujú v dielni v Slovenskej Ľupči. V druhej etape sa realizujú drobné úpravy tých foriem, ktoré si to vyžadujú.



"Zároveň odlievame samotné odliatky, ktoré chceme mať hotové do konca marca. V apríli sa plánujeme presunúť pod Pamätník SNP, kde pristúpime k opravám priamo na mieste. Obnova celého Hexagonu je zaujímavá. Musíme zopakovať celý myšlienkový pochod a postup tvorcu tohto unikátneho diela. Je inšpiratívne vidieť, ako Ján Ondrejovič rozmýšľal a ako nanášal vrstvy. Tým, že nebol sochár, ale dizajnér, vidíme iný spôsob myslenia, než na aký sme zvyknutí," priblížil Jančura.



Pôvodný Hexagon mal aj drevenú časť, ktorá sa do dnešných dní nezachovala. Bude namaľovaný na bielo tak, aby vyzeral ako kedysi.