B. Bystrica: Ľudia môžu hlasovať o najlepších športovcov mesta

Banská Bystrica 24. novembra (TASR) - Banskobystričania môžu do 17. februára budúceho roka nominovať favoritov na ocenenie Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2021. Aj napriek pretrvávajúcej pandémii mesto nevynechalo ani jeden ročník ankety či slávnostné odovzdanie cien športovcom. Posledné dva ročníky sa uskutočnili v komornej atmosfére v priestoroch historickej radnice. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



„Športový život sa po vynútenej a nedobrovoľnej prestávke pomaly vracia do starých koľají a mesto pokračuje v tradícii oceňovania svojich najúspešnejších športovcov, ktorí reprezentujú mesto na domácej i medzinárodnej športovej scéne. Mnohí Banskobystričania a členovia športových klubov pôsobiaci v našom meste, zaznamenali v tomto roku významné úspechy, ktoré opäť výrazne zviditeľnili Banskú Bystricu vo svete športu,“ priblížila Adamovičová.



Na tradičné športové ocenenie Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2021 môžu svojich favoritov nominovať tréneri, funkcionári, inštitúcie a obyvatelia Banskej Bystrice. Navrhnutí môžu byť jednotlivci, kolektívy, funkcionári, tréneri či pracovníci v športe, ktorí svoj život zasvätili športu, výchove talentov a robili dobré meno mestu.



Návrhy možno posielať do 17. januára 2022 prostredníctvom formulára na adresu magistrátu alebo elektronicky na mail: filip.tomasovic@banskabystrica.sk. Formulár je na www.banskabystrica.sk. Možno sa zapojiť i vyplnením elektronického formulára na odkaze: https://forms.gle/QiYNFwFWPE72eCP46.



Súčasťou ankety bude internetové hlasovanie, ktoré sa uskutoční na základe doručených návrhov od 1. do 10. februára 2022. Hlasovanie je rozdelené do kategórií jednotlivci a kolektív.