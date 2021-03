K banskobystrickému Námestiu slobody sa majú vyjadriť architekti

Banská Bystrica 9. marca (TASR) – Námestie slobody je druhé najväčšie námestie v Banskej Bystrici a vízie samosprávy, obyvateľov či návštevníkov sa do veľkej miery zhodujú v otázke jeho budúceho využitia. Ukázali to výsledky dotazníka, ktoré majú byť podkladom pre architektonicko-urbanistickú súťaž. Počas minulého mesiaca dotazník vyplnilo 3166 ľudí rôznych vekových kategórií. TASR o tom v utorok informovala Dominika Mojžišová z banskobystrického magistrátu.



Podľa nej sa mesto vďaka dotazníku dozvedelo, v čom užívatelia Námestia slobody vidia jeho výhody a nedostatky. Dominuje záujem o zeleň, vybudovanie cyklotrasy, upravené cesty a chodníky, bezpečnejšie priechody pre chodcov či rekonštrukcia autobusových zastávok.



"Ľuďom záleží na meste, v ktorom žijú. Do dotazníka sa zapojili rôzne skupiny obyvateľstva a došlo k vzácnej zhode medzi bežnými užívateľmi námestia a oddelením územného plánovania a architekta mesta, ktoré musí zohľadniť viacero faktorov," reagoval banskobystrický primátor Ján Nosko.



Jedna z otázok v dotazníku sa týkala prázdneho podstavca po bývalej soche V. I. Lenina. Podľa väčšiny ľudí by mal tento priestor slúžiť na dočasné umiestňovanie umeleckých diel či ako pódium pre umelcov.



Roky nevyužívaný dom kultúry v tejto lokalite, ktorý nepatrí mestu, by podľa odpovedí respondentov mala samospráva odkúpiť a sprevádzkovať. Pred ním by mohla vzniknúť plocha vhodná na organizovanie podujatí a vítaný je tiež parkovací dom.



"Z odpovedí vyplýva, že obyvatelia uprednostňujú niečo nové a moderné so zameraním sa skôr na oddych, kultúru a voľnočasové aktivity. Nemajú záujem o ďalšie nákupné centrum. Respondenti čerpali inšpiráciu aj z iných slovenských či zahraničných miest," dodala externá koordinátorka participácie pre mesto Banská Bystrica Andrea Dolinská s tým, že v najbližších týždňoch mesto vyhlási architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov, z ktorej by mal vzísť víťazný návrh budúcej podoby Námestia slobody.