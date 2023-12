B. Bystrica má rozrobené projektové zámery vo výške 100 miliónov eur

Banská Bystrica 30. decembra (TASR) - V meste Banská Bystrica sa doteraz nikdy nepripravovalo také množstvo projektov ako v súčasnosti. Rozpracované projektové zámery sú vo výške viac ako 100 miliónov eur, pričom 60 miliónov eur môže získať z eurofondov, ktoré sú priamo vyčlenené pre Banskú Bystricu a 18 okolitých obcí. Uviedol to primátor Ján Nosko s tým, že o zvyšné zdroje sa samospráva bude uchádzať z dopytových výziev z Programu Slovensko alebo plánu obnovy.



"Vďaka tomu, že sme v uplynulých rokoch hospodárili zodpovedne, môžeme aj v ekonomicky ťažkých časoch využiť na prípravu projektových dokumentácií úverové zdroje, ktoré nám v prípade získania financií z eurofondov budú refundované. Pracujeme na projektových dokumentáciách od obnovy ciest, chodníkov, školských zariadení cez budovanie cyklistickej infraštruktúry, parkovísk, oddychových zón a zelených projektov," zhodnotil v závere roka Nosko.



Podľa prvého viceprimátora Jakuba Gajdošíka v tomto roku došlo k významnému pokroku v budovaní cyklotrás. "Okrem získania takmer 1,5 milióna eur na realizáciu časti sásovskej cyklotrasy sme po náročnom procese dokončili projektovú dokumentáciu na cyklotrasy v Radvani, Fončorde a na trasu spájajúcu Sásovú s centrom mesta. Verím, že v budúcom roku sa nám na ich realizáciu podarí získať mimorozpočtové zdroje z vyhlásených výziev," konštatoval Gajdošík.



Samospráva pripravuje tiež projekty výstavby zariadení pre seniorov na Malachovskej a Rudlovskej ceste, nájomných bytov na Ďumbierskej ulici, obnovu základných škôl, modernizáciu verejnej osobnej dopravy, revitalizáciu verejných priestranstiev či budovanie fotovoltických elektrární na strechách mestských budov.



"Mnohé z projektov sú zamerané na zvyšovanie kvality životného prostredia a zavádzanie opatrení súvisiacich so zmenou klímy. V uplynulom období bola úspešná aj mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby a vďaka získaným grantom sa vysadilo v Sásovej a v Radvani-Kráľovej takmer sto kusov drevín," doplnil druhý zástupca primátora Martin Majling.



V tomto roku sa v meste podarilo ukončiť prvú etapu budovania polopodzemných kontajnerov, obnoviť viacero ciest, chodníkov a opraviť ďalší most na Mládežníckej ulici. Skvalitnením vybavenia prešli mestské Rozprávkové jasličky, komplexnou rekonštrukciou materská škola na Šalgotarjánskej ulici i odborné učebne, jedálne a telocvične v niektorých školách. K ďalším investičným akciám patrilo vybudovanie cyklomosta ponad cestu R1 či modernizácia svetelných križovatiek na hlavnom ťahu I/66 alebo nákup nových vozidiel MHD. V skúšobnej prevádzke sú po komplexnej rekonštrukcii nové kremačné pece.