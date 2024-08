Banská Bystrica investuje do obnovy ciest vyše 2,2 milióna eur

Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Banskobystrická samospráva investuje do obnovy vozoviek, chodníkov či schodísk v nevyhovujúcom stave v tomto roku viac ako 2,2 milióna eur. Okrem bežnej údržby sa zameriava predovšetkým na súvislé rekonštrukcie úsekov miestnych ciest, ktoré skvalitňujú pohyb peších a motoristov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že vďaka štátnej dotácii v objeme 300.000 eur zároveň prejdú po centrálnych oslavách 80. výročia SNP obnovou i ďalšie lokality.



"Počas leta zameriavame pozornosť aj na stavebné práce v lokalitách, v ktorých od septembra vzniknú zóny regulovaného parkovania. Na sídlisku Podlavice sme po rozšírení parkoviska na Javorovej ulici vybudovali zo zatrávňovacích panelov komfortné parkovacie miesta na Limbovej ulici. Do konca prázdnin zameriame pozornosť aj na Povstaleckú ulicu pri predajni potravín. V týchto dňoch sa zároveň začali práce na komplexnej rekonštrukcii cesty Na Uhlisku," zhrnul prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.



V prvom polroku sa z rezervného fondu mesta určeného i na riešenie havarijných situácií podarilo zrekonštruovať vozovku nad záhradami na Mičinskej ceste a takisto Poľnú ulicu v objeme 200.000 eur. Na stavebnú údržbu chodníkov, ciest a schodísk je v tomto roku v mestskom rozpočte súčasne vyčlenených ďalších 1.275.000 eur. Na aktivity súvisiace s obnovou a legalizovaním parkovacích miest v lokalitách novozriadených rezidentských zón investuje samospráva takmer 500.000 eur.



Z fondu dopravnej infraštruktúry sa tento rok realizovala obnova chodníka na Zelenej ulici a podobné stavebné práce sú ukončené už aj na Radvanskej, Moskovskej a Sládkovičovej ulici a na križovatke Sládkovičovej ulice s Pršianskou cestou. Aktuálne finišuje rekonštrukcia chodníka na Školskej ulici, ktorý využívajú i študenti stredných škôl. V budúcnosti by tam mala prejsť obnovou aj vozovka. Stavebné mechanizmy sa presunuli do areálu Základnej školy Moskovská a nový chodník s verejným osvetlením je už realitou v Lazovnej ulici.



"Doplnením priechodov pre chodcov a ukončením prác na autobusovej zastávke Severná v tejto lokalite zvýšime bezpečnosť chodcov, žiakov a zamestnancov Základnej umeleckej školy. Obyvatelia Lazovnej ulice boli zvyknutí parkovať na súkromnom pozemku pri cintoríne, kde v súčasnosti začína realizovať svoj investičný zámer súkromný majiteľ. S odbornými útvarmi sa preto zaoberáme riešením nového dopravného režimu. Pripravujeme projekt dopravného značenia a hľadáme možné alternatívy, ako obyvateľom pomôcť s parkovaním," vysvetlil primátor Ján Nosko.