B. Bystrica od piatku zatvára všetky svoje školy, škôlky a jasle

Banská Bystrica 12. marca (TASR) – Od piatku 13. marca budú v Banskej Bystrici na päť dní zatvorené všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj mestské detské jasle. Vedenie mesta prijalo toto rozhodnutie v nadväznosti na to, že od štvrtka platí na celom území SR mimoriadna situácia. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že ďalej budú postupovať v zmysle nariadenia centrálneho krízového štábu SR.



"Najúčinnejšou ochranou je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. Preto dnešný deň využijeme na to, aby sme do všetkých našich základných a materských škôl a detských jaslí dodali informácie o tom, ako počas tohto obdobia znížiť riziko infekcie koronavírusom. Znamená to, že riaditelia našich škôl, škôlok a jaslí dostanú nariadenie, aby poučili deti, respektíve rodičov, ako sa správať počas voľných dní," konštatovala Marhefková.



Mesto vyzýva aj zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, aby postupovali rovnakým spôsobom.



Podľa Marhefkovej v obmedzenom režime bude v piatok fungovať aj mestský úrad. V prípade potreby treba kontaktovať zamestnancov telefonicky alebo e-mailom. Namiesto podateľne možno použiť elektronickú schránku podatelna@banskabystrica.sk alebo telefónne číslo 048/40 30 322.



Situáciu bude mesto Banská Bystrica naďalej monitorovať a o aktuálnom vývoji obyvateľov informovať.



Podľa informácií zo štvrtkového rána od regionálneho hygienika banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva doposiaľ v meste nebol potvrdený ani jeden prípad nákazy.