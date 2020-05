B. Bystrica od pondelka dezinfikuje škôlky a školy, otvára ich 1.júna

Banská Bystrica 25. mája (TASR) – Od 1. júna otvára mesto pod Urpínom všetky svoje materské školy (MŠ) a základné školy (ZŠ) prvého stupňa plus piaty ročník, ako aj školské jedálne a družiny. Základné umelecké školy, centrá voľného času a mestské jasle zostávajú naďalej zatvorené. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Prioritne sa snažíme zabezpečiť všetko potrebné na znovuotvorenie MŠ a ZŠ, ktoré sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Riaditelia avizovali, že záujem zo strany rodičov je veľký. Verím, že sa nám podarí priestory pripraviť k 1. júnu v plnom rozsahu. Chceme vyhovieť maximálnemu počtu záujemcov. Po kolaudácii a schválení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici plánujeme otvoriť i zrekonštruovanú škôlku na Ulici 9. mája a obnovené pavilóny v MŠ na Karpatskej a Strážovskej ulici," konštatoval primátor Ján Nosko.



Podľa podmienok rezortu školstva a hlavného hygienika SR sa môže v jednej triede MŠ nachádzať na jedného pedagogického zamestnanca maximálne 15 detí. Vzhľadom na kapacitné možnosti budú prednostne umiestňovaní predškoláci, deti rodičov z tzv. prvej línie či deti matiek samoživiteliek.



U ZŠ ide o 20 detí na jedného učiteľa. Keďže sa spúšťa len prvý stupeň a triedy piateho ročníka, žiaci budú využívať i triedy starších spolužiakov. Podľa magistrátu uspokojenie čo najväčšieho počtu rodičov záleží aj od toho, koľkí pedagógovia nastúpia do zamestnania.



"Až 97 percent rodičov má záujem o opätovný nástup dieťaťa do škôlky. V prípade ZŠ riaditelia zisťujú záujem. V úzkej komunikácii s RÚVZ nastavujeme prevádzku tak, aby sme dodržali všetky hygienické, epidemiologické opatrenia a zamedzili komplikáciám. Od pondelka sme začali s komplexnou dezinfekciou všetkých priestorov," zdôraznila Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu Mestského úradu v Banskej Bystrici.