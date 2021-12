Banská Bystrica odkúpila dva objekty pamiatky Medeného hámra

Na archívnej snímke Medený hámor v Banskej Bystrici. Foto: TASR Ján Krošlák

Banská Bystrica 13. decembra (TASR) – Medený hámor ako sídlo významného metalurgického podniku na spracovanie medi v Banskej Bystrici bude po rekonštrukcii historická pýcha mesta. Išlo o druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska, fungujúci nepretržite v období rokov 1496 až 1991. Mestská samospráva v snahe zachrániť významnú technickú pamiatku, ku ktorej patrili inovácie a svetové patenty, rozhodla o odkúpení dvoch objektov historickej a kultúrnej pamiatky Medeného hámra do majetku mesta v celkovej hodnote 250.000 eur vrátane prístupovej cesty.uviedol primátor Ján Nosko.Súbežne s vyhodnocovaním participatívneho procesu zameraného na to, čo by mal priestor historickej pamiatky pripomínajúcej medenú slávu Banskej Bystrice v budúcnosti obsahovať, začína samospráva vyvíjať aktivity na hľadanie zdrojov potrebných na sanáciu objektov.Celkové výdavky projektu predstavujú sumu 32.400 eur, pričom o dotáciu vo výške 10.000 eur sa mesto uchádza v rámci aktuálnej výzvy Banskobystrického samosprávneho kraja. V projekte sa počíta so zameraním budov a okolia objektov, zhotovením 3D vizualizácií a realizáciou architektonicko-historického výskumu budov areálu Medeného hámra. Samospráva sa pokúsi na obnovu využiť aj iné zdroje.Celý proces záchrany Medeného hámra sa deje v súčinnosti s krajským pamiatkovým úradom, ktorý stanovil podmienku realizovať pamiatkový výskum. Ambíciou samosprávy je komunikovať i s ďalšími vlastníkmi objektov areálu.doplnil Nosko.