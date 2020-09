Banská Bystrica otvorilo 27 škôliek a 11 základných škôl

Banská Bystrica 2. septembra (TASR) – Do 27 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica v stredu nastúpilo 2186 škôlkarov a do 11 základných škôl na začiatku nového školského roka 5905 žiakov. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že presné údaje bude mať zriaďovateľ až po úvodných dvoch týždňoch nového školského roka.



Keďže školám sa neodporúčalo organizovať hromadné vítanie žiakov, primátor Ján Nosko pozdravil aspoň prvákov a ich rodičov v ZŠ s MŠ Jána Bakossa, kde na svoj prvý školský deň čakalo 51 prváčikov.



„Vkročiť prvýkrát do školy je ako vystúpiť po prvý raz na Mesiac. Škola je jedno veľké dobrodružstvo, ktoré nebude vždy jednoduché zdolať. Som ale presvedčený, že s pomocou učiteľov a svojich rodičov to určite zvládnete," povzbudil prváčikov Nosko.



Podľa Marhefkovej niektoré školy a škôlky uspeli počas letných prázdnin v Národnom projekte rezortu školstva pod názvom Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, podporujúcom inkluzívne vzdelávanie. Znamená to, že učiteľom budú v triedach vypomáhať napríklad pedagogickí asistenti, školskí psychológovia, či špeciálni a sociálni pedagógovia.



„Na zozname úspešných uchádzačov sú MŠ Senická cesta a škôlka Na Lúčkach, ZŠ Ďumbierska a ZŠ s MŠ Radvanská. Zároveň uspeli i ZŠ Sitnianska a Trieda SNP, ktoré budú projekt realizovať až od budúceho školského roka," konštatovala Anna Martišovičová, vedúca školského úradu.



MŠ na Senickej ceste v novom školskom roku prijala jedno dieťa so zdravotným problémom chrbtice, dve zo sociálne znevýhodneného prostredia a dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škôlku zároveň navštevuje dieťa nepočujúcej matky, deti rozvedených rodičov, s poruchami reči, s dioptriami a jedno s problémom správania.



„V našej škôlke sa snažíme o inklúziu, byť uvedomelí, trpezliví, vytrvalí, prispôsobiví a láskaví. V zmiešanej skupine pri 20 rôznych i vekovo rozdielnych deťoch a jednej učiteľke, je práca náročná. Asistenta pri práci s deťmi veľmi oceníme. Sme radi, že sme boli v projekte úspešní," zdôraznila riaditeľka MŠ Senická cesta Janka Polomská.