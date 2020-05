B. Bystrica postupne sprístupňuje detské ihriská a pieskoviská

Banská Bystrica 13. mája (TASR) – S uvoľňovaním vládnych opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 sa postupne dostáva do štandardného režimu aj život v meste pod Urpínom. Detské ihriská i športoviská v správe Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) postupne sprístupňujú verejnosti a linka pre osamelých seniorov eviduje už len pár požiadaviek Banskobystričanov o pomoc. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"ZAaRES vykonáva v týchto dňoch nevyhnutnú dezinfekciu herných prvkov, premývanie, prehrabávanie a dopĺňanie piesku. V meste sa nachádza 79 detských ihrísk, ktoré uvedieme postupne do prevádzky. Naďalej treba dodržiavať všetky hygienické nariadenia, teda nosenie ochranných rúšok, dezinfekciu rúk či obmedzenie počtu súčasne sa hrajúcich detí," konštatovala Marhefková.



K 12. máju ZAaRES vydezinfikovalo najnavštevovanejšie detské ihriská, a to v Parku pod Pamätníkom SNP, na Ulici Trieda SNP, na Rudohorskej ulici, Radvanskej pri kaštieli a Žihadielku na Ulici THK. V stredu zamestnanci čistia ihriská na sídlisku Sásová.



"Kontakty určené na pomoc seniorom či imobilným obyvateľom zriadilo mesto ešte 15. marca. Od tohto dňa zamestnanci magistrátu, dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža, mestská polícia, saleziáni či skauti rozdali 10.290 rúšok a doručili 154 nákupov potravín ľuďom odkázaným na pomoc. Lekáreň Cardiopharm vybavila 47 požiadaviek na doručenie liekov a zamestnanci odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici poskytovali v prípade potreby sociálne poradenstvo či kontrolu seniorov po telefóne. Evidujeme už len niekoľko desiatok telefonátov na nákup potravín pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom," zhrnula hovorkyňa.



Ako dodala, po skončení sa mimoriadneho obdobia im mesto ponúkne rôzne formy sociálnych služieb, aby nezostali bez pomoci.