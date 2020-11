Banská Bystrica si zaspomína na November '89 výstavou fotografií

Banská Bystrica 13. novembra (TASR) – Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý pripadá na 17. novembra, si mesto Banská Bystrica pripomenie výstavou takmer 30 nadrozmerných fotografií z archívu Tlačovej agentúry SR umiestnených v stojanoch pred Barbakanom na Námestí Š. Moysesa. Informovala o tom v piatok hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



Zaspomínať si na obdobie Nežnej revolúcie a kľúčové udalosti z Novembra '89 budú môcť Banskobystričania a návštevníci mesta od 16. do 30. novembra.



„Mal som vtedy 28 rokov. Cítili sme, že zmena sa blíži, a potom prišiel 17. november a udalosti na Národnej triede v Prahe vyvolávajúce zimomriavky. Na zaplnených námestiach u nás i v iných mestách bolo cítiť zmes odvahy, nádeje, ale aj strachu, no predovšetkým túžbu po zmene. V mysli mi doteraz zostáva obraz plného námestia, na ktorom stojím, na pleciach držím malého syna, ten zviera vo svojich malých rukách kľúče, máme pripnuté stužky na hrudiach. Vo verejnosti sa nehovorilo o ničom inom, iba o zmene. Tak veľmi sme po nej túžili, až napokon prišla," uviedol primátor Ján Nosko. Pozýva všetkých, aby si prišli zaspomínať na dôležité historické udalosti nášho štátu.



Štrnganie kľúčov, kvety, vztýčené a roztvorené prsty do tvaru písmena V, ktoré symbolizovali víťazstvo, sú len niekoľkými znakmi nenásilnej revolúcie, ktorá dostala pomenovanie nežná alebo zamatová.



„Okrem narodenia druhej dcéry bol pre mňa v roku 1989 najkrajšou chvíľou generálny štrajk 27. 11. 1989 na Milana. Naplnený, nadšene burácajúci bystrický ring – Námestie SNP a neuveriteľne krásna pomikulášska živá reťaz ku dňu ľudských práv, keď sme spoločne podanými rukami spojili Bystricu so Zvolenom či pre niektorých Pažravú s Bryndziarmi. Kiežby taká reťaz podaných rúk bola naďalej v našich rodinách, v meste, v spoločnosti. November '89 má zostať v pamäti. Angažovanosť, účastnosť na veciach verejných je kľúčom od slobody," priblížil druhý zástupca primátora Milan Lichý.