V Banskej Bystrici sa zníži intenzita kosenia

Banská Bystrica 29. mája (TASR) – Správca zelene, mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici, v tomto roku už nebude kosiť toľko ako vlani. Dosiahne tak nielen ekonomické úspory, ale zníži prašnosť, zlepší ochladzovanie priestoru i ochranu rastlín a živočíchov. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Niektorí obyvatelia sa dožadujú intenzívnejšieho kosenia, iní volajú po prírode blízkom manažmente, po kosení s nižšou intenzitou. Nízko kosený, nepolievaný trávnik ľahko preschýna a mení sa na plochu, ktorá sa vysoko prehrieva. Je nevyhnutné akceptovať klimatickú zmenu, ktorá spôsobuje výkyvy počasia a zmierňovať jej dosah. Na území mesta sme vyhodnotili hlavnú funkciu jednotlivých trávnatých plôch a na základe toho bude ZAaRES uplatňovať diferencovaný systém kosenia," objasnil banskobystrický viceprimátor Milan Lichý.



Má ísť o 24 plôch, na ktorých budú kosci vykonávať jednu až dve kosby za rok. Počas dažďov sa tak má dosiahnuť lepšie zadržiavanie vody, obmedzenie výparov a ochladzovanie priestoru. Menej kosieb bude aj v okolí vodných tokov.



"Správny manažment s vhodným nastavením kosenia môže byť prospešný nielen pre prírodu, ale i pre ľudí. Pokiaľ ide o alergické reakcie, ktoré nám alergikom znepríjemňujú život, silnejšie bývajú na peľ burín, ako sú ambrózia, palina, žihľava, mrlík. Buriny sa na správne udržiavaných plochách vyskytujú menej. Skorým jarným kosením do polovice mája môžeme predchádzať tiež tomu, aby počas peľovej sezóny nedochádzalo k vysokej koncentrácii peľu v ovzduší z kvitnúcej trávy," zdôraznil Lichý.



Ďalším spôsobom udržateľného a prírode blízkeho manažmentu je tzv. mozaikovité kosenie. Je to kosba, pri ktorej sa nekosí celá plocha územia, ale vykosia sa napríklad len priestory okolo peších komunikácií.



Nižší počet kosieb sa týka približne siedmich percent z celkovej zelenej plochy. Okolia bytových domov sa nový manažment kosenia nedotkne. Naďalej sa tam počíta so šiestimi kosbami za rok.