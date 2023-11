V Banskej Bystrici prebieha archeologický výskum zaniknutej bašty

Banská Bystrica 20. november (TASR) - V súvislosti s pripravovaným projektom Zelené sídliská, na základe ktorého dôjde k revitalizácii verejného priestoru na Ulici T. Vansovej v Banskej Bystrici, samospráva realizuje v časti Fortnička zisťovací archeologický výskum niekdajšej bašty mestských hradieb. Poznatky použije pri úprave okolia a prezentácii historickej architektúry mestského opevnenia na tomto mieste.



Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, mesto v uplynulých rokoch oslovilo odborníkov, ktorí sa postarali o zameranie celých hradieb použitím rôznych i najmodernejších metód. Od terestrického zamerania až po laserové skenovanie prostredníctvom dronov, z čoho následne vyhotovili geometrické plány. Vďaka tomu disponujú presnou identifikáciu vlastníkov pozemkov, na ktorých sa hradby nachádzajú.



"Komplikovanosť vlastníckych vzťahov však spôsobuje skutočnosť, že nie všetky časti hradieb, stavieb sa nachádzajú na pozemkoch mesta, nie sú zapísané ani v jeho majetku a v katastri nie sú značené ako nehnuteľnosť," konštatovala Marhefková.



Podľa primátora Jána Noska náročné vlastnícke vzťahy v uplynulých rokoch riešili už aj prostredníctvom ministerstva kultúry a krajského pamiatkového úradu (KPÚ), avšak bez uchopiteľných výsledkov.



"Zároveň sme si dali vypracovať materiál Mestské opevnenie - Zámer obnovy, zatiaľ len v pracovnej verzii, pretože ešte nie je doriešené vlastníctvo jednotlivých úsekov. Je potrebné pripomenúť, že mestské hradby, Medený hámor, dom kultúry, vojnové hroby i výtvarné diela vo verejnom priestore sú súčasťou Banskej Bystrice desaťročia. My sme sa ku všetkým prihlásili. Napriek negatívnym legislatívnym dosahom na financie samospráv z dôvodu nekoncepčných rozhodnutí bývalej vlády, ako aj potreby riešenia množstva havarijných stavov venujeme pozornosť všetkým významným pamiatkam, ktoré sa v našom meste nachádzajú," zdôraznil Nosko.



Na prevažnej časti pozemkov vo vlastníctve samosprávy sa nachádzajú mestské hradby v lokalite na Ulici T. Vansovej a hradobné múry v okolí Barbakánu. Všetky ostatné hradby sú situované predovšetkým na cudzích pozemkoch, prípadne na pozemky mesta zasahuje len časť múrov.



"Keďže mesto nemôže investovať do cudzieho majetku, zameriava sa len na úseky mestských hradieb na tých miestach, ktoré sa nachádzajú na jeho pozemkoch. To je možné vidieť aj na Fortničke. Ďalšie určenie vlastníckych vzťahov jednotlivých častí hradieb a ich možné prevzatie do majetku mesta bude v ďalšom období otázkou rokovaní medzi vlastníkmi pozemkov, KPÚ, katastrom a mestom," dodala Jana Pelikánová z oddelenia kultúry magistrátu.