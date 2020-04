B. Bystrica začala s testovaním zamestnancov sociálnych služieb

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Mesto pod Urpínom začalo vo štvrtok s testovaním na ochorenie COVID-19 u všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, a to aj vrátane terénnych pracovníkov a opatrovateliek. Dohodol sa na tom banskobystrický primátor Ján Nosko so spoločnosťou Medirex, ktorá zabezpečuje testovanie bezplatne prostredníctvom mobilných odberových zariadení na troch miestach.



Otestovaných má byť celkom 241 zamestnancov zariadení, ktoré spadajú pod oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti a oddelenie sociálnej a krízovej intervencie odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici. Ide o pracovníkov zariadení pre seniorov Jeseň a KOMUCE, ako i Strediska sociálnych služieb a mestských detských jaslí či zamestnancov núdzového bývania pre rodiny s deťmi, nízkoprahových centier alebo opatrovateľky Agentúry sociálnych služieb.







"Nečakáme, prichádzame s vlastnou iniciatívou. Zdravie zamestnancov, ktorí sú v kontakte s najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva, je pre nás dôležité. Týmto preventívnym vyšetrením chceme predísť situáciám, ktoré boli nedávno medializované v iných mestách. V našom záujme je zistiť skutočný stav, eliminovať prípadné ložiská možného výskytu ochorenia COVID-19 a podľa výsledkov preventívne zrealizovať ďalšie opatrenia," zdôraznil Nosko.



Jedno testovanie trvá približne tri minúty a ako doplnila vedúca oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti magistrátu Beata Styková, všetci dostali podrobné pokyny, ktorými sa musia riadiť. Minimálne dve hodiny pred odberom nemôžu jesť a piť, fajčiť, používať kvapky alebo spreje do nosa či hrdla a podobne.



"Po ukončení vyšetrenia zašle spoločnosť report o počte pozitívnych a negatívnych testov, avšak anonymne, bez uvedenia mena konkrétnej osoby z dôvodu dodržania potrebnej legislatívy a GDPR. V prípade, že niektorému zo zamestnancov vyjde pozitívny test, podnikneme potrebné kroky v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, medzi ktoré patrí najmä zatvorenie zariadenia, v ktorom pracuje, a ďalšie potrebné hygienicko-epidemiologické opatrenia. Ak pôjde o opatrovateľku, ktorá chodí do domácnosti k seniorom, budeme postupovať štandardným spôsobom. Ona, jej blízki a známi, s ktorými bola v posledných dňoch v kontakte, zostanú v domácej karanténe," konštatovala Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí.