Banskobystrická polícia eviduje 30 dlhodobo stojacich áut v ulici

Banská Bystrica 27. februára (TASR) - Mestská polícia v Banskej Bystrici v súčasnosti eviduje celkovo 30 dlhodobo stojacich áut v uliciach. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová s tým, že pokračuje postup potrebný na ich odstránenie.



Samospráva postupuje pri riešení dlhodobo odstavených áut podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. "Možnosťou uplatnenia inštitútu vyrubenia dane za užívanie priestoru držiteľovi dlhodobo odstaveného auta v roku 2020 odstránili celkom 186 vozidiel," spresnila. V roku 2021 ich bolo podľa hovorkyne 123 a v roku 2022 to bolo 130 áut.



Podotkla, že Mestskému úradu v Banskej Bystrici mestská polícia pre výzvu na odstránenie dlhodobo odstaveného vozidla v roku 2020 zaslala jeden podnet. "V roku 2021 to boli tri a vlani dva podnety na vyrubenie dane za dlhodobo stojace auto," konštatovala.



Ako doplnila, oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev odtiahlo v roku 2020 štyri vozidlá. Adamovičová dodala, že v roku 2021 to boli tri a vlani dve autá.