B.Bystrica vyzývala seniorov, aby si vyzdvihli rúška, aj megafónom

Banská Bystrica 23. marca (TASR) – S roznášaním rúšok osamelým či imobilným seniorom okrem zamestnancov Mestského úradu v Banskej Bystrici pomáha Centrum dobrovoľníctva, bystrickí skauti, saleziáni a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža. Hoci v nedeľu (22. 3.) mohli byť doma so svojimi rodinami, rozviezli ďalších 1000 rúšok tým, ktorí sú najviac zraniteľní. Konštatoval to v pondelok na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko a všetkým poďakoval.



"V teréne pomáha aj mestská polícia. Najviac požiadaviek pre osamelých a imobilných ľudí prichádza zo sídliska Fončorda. Veľký záujem evidujeme i zo Sásovej či centra mesta. Celkovo nám doposiaľ prišlo takmer 1300 žiadostí. Okrem rúšok to boli aj požiadavky na nákup potravín. Nie ku každému sa informácie od nás dostanú, preto sme na Fončordu vyslali hliadky mestskej polície, ktoré megafónom vyzývali seniorov, aby si prišli vyzdvihnúť rúška," priblížil Nosko. Mesto bude v tejto iniciatíve pokračovať.