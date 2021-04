Banskobystrickí lesníci vysadia asi 15.200 stromov, pomáhajú aj deti

Banská Bystrica 21. apríla (TASR) – Hoci banskobystrické mestské lesy nie sú rozlohou najväčšie, na ploche 7200 hektárov ponúkajú tri rezervácie, lesoparky s náučnými chodníkmi, významné rarity i bohatú faunu a flóru. Záujem ľudí o prechádzky od minulej jari, po prijatí tzv. covidových opatrení, stúpol a návštevnosť v mestských lesoch stále láme rekordy. Pre TASR to v stredu uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že vďaka práci zamestnancov organizácie Mestské lesy patrí mesto pod Urpínom k najzelenším na Slovensku.



Aktuálne sa práca mestských lesníkov zameriava na zalesňovanie a v stredu im pomáhali aj deti z klubu Mravenisko. "Sledovať, ako s vysádzaním stromčekov pomáhajú najmenší, pričom dodržiavajú všetky postupy, ktoré ich skúsení lesníci učia, je po celodenných rokovaniach príjemná psychohygiena," reagoval primátor Ján Nosko a malým "mravcom" poďakoval za nasadenie a za to, že sa starajú o prírodu.



"Verejnosť vníma pozitívne, keď sa niekde majú vysadiť státisíce stromčekov. My, ktorí sa tejto problematike venujeme, vieme, že v danej lokalite sa musela udiať nejaká veterná kalamita alebo požiar. Našťastie, nás podobné veci obchádzajú a zalesňovania nie je až tak veľa. Tento rok v našich lesoch vysadíme okolo 15.200 kusov mladých stromčekov," konštatoval Jozef Jankov, hlavný inžinier spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica.



"Zmyslom našej organizácie je lesný majetok zhodnocovať a zveľaďovať. Robiť to tak, aby boli lesy stále zelené a zdravé. Tým, ktorí prídu po nás, ich chceme odovzdať odolné, kvalitné, aby plnili všetky funkcie. Niekedy možno musíme viac 'zamakať', najmä v čase, keď sa rojí lykožrút, alebo ak nastane veterná či snehová kalamita. Vtedy musí zasiahnuť človek, aby nedošlo k nadmerným škodám a oslabeniu lesov," dodal riaditeľ mestských lesov Blažej Možucha.