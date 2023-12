Poslanci v Banskej Bystrici schválili rozpočet

Banská Bystrica 12. decembra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schválilo v utorok na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí zákon roka. Vyrovnaný mestský rozpočet na budúci rok počíta s príjmami a výdavkami v objeme 103,5 milióna eur.



Ako konštatovala radnica, jeho zostavenie ovplyvnili rozhodnutia bývalej vlády, ktorými poškodila samosprávy. Potreba ich dofinancovania v stovkách miliónov eur je nevyhnutná. Výpadky v príjmoch, inflácia, ale aj negatívne ekonomické prognózy sú dôvodom, prečo musia viaceré mestá pristúpiť k zvyšovaniu daní a poplatkov. Podľa primátora Jána Noska Banská Bystrica aj vďaka prijímaniu nevyhnutných nepopulárnych opatrení v minulom roku dokáže v súčasnosti zabezpečiť pre obyvateľov aspoň základné služby.



"Je pre nás kľúčové, aby sme v týchto nepriaznivých podmienkach udržali základnú prevádzku mesta a pripravili sa na nové programové obdobie čerpania eurofondov. Ak by sme rozpočet nezostavili, mesto by sa dostalo do rozpočtového provizória, čo by znamenalo utlmenie procesov v rámci projektovej prípravy plánovaných investičných akcií a v dôsledku toho vážne ohrozenie čerpania externých zdrojov z Európskej únie," vysvetlil Nosko.



Investičný rozpočet na rok 2024 je v objeme 10,6 milióna eur. Okrem už rozbehnutých investícií zahŕňa aj projektovú prípravu, ktorá podmieňuje možnosť uchádzať sa o eurofondy. Ide napríklad o projektové dokumentácie na cyklotrasy, obnovu objektov základných škôl, Zelené sídliská, mestský park, inštaláciu fotovoltických panelov na vybraných objektoch materských škôl či nové zariadenia pre seniorov na Malachovskej a Rudlovskej ceste.



"Okrem toho plánujeme postupne pokračovať v rozbehnutých investičných akciách, ako je obnova ciest a chodníkov či výstavba parkovísk na Poľnej a Tatranskej ulici. Pripravujeme projekty na zvýšenie informovanosti a kvality verejnej osobnej dopravy alebo ďalšiu etapu inteligentných križovatiek. Počítame aj so spustením výstavby nájomných bytov na Ďumbierskej ulici," konštatoval primátor.



Aj mesto pod Urpínom bolo nútené pozastaviť dotácie. Napriek tomu je športová infraštruktúra zabezpečená prostredníctvom využitia Mestského mládežníckeho štadióna Radvaň-Kráľová, zimného štadióna a plavárne. Rozpočet zároveň počíta s dofinancovaním telocviční tak, aby ich športové kluby mohli využívať za výrazne zvýhodnených podmienok.



Pre každý zo siedmich výborov mestských častí je v rozpočte vyčlenených pre budúci rok po 60.000 eur na stavebnú údržbu ciest i chodníkov a dve eurá na obyvateľa v každom volebnom obvode na rôzne akcie. Na participatívny rozpočet pôjde 40.000 eur.